Українська
$ 27,46
33,48
  1. Мировые новости
  2. Другие страны

Глава ВОЗ спрогнозировал появление нового смертельного вируса

24 мая, 14:08

Виталий Семченко Виталий Семченко

По словам Тедроса Аданома Гебрейесуса, мир не в последний раз мир столкнулся с угрозой пандемии

Мир не в последний раз мир столкнулся с угрозой пандемии. Фото: REUTERS/Denis Balibouse

Мир не в последний раз мир столкнулся с угрозой пандемии. Фото: REUTERS/Denis Balibouse

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус спрогнозировал появление нового смертельного вируса.

Реклама

Соответствующее заявление он сделал во время открытия 74-й ассамблеи здравоохранения.

"Не в последний раз мир столкнулся с угрозой пандемии. Согласно эволюционным оценкам, появится новый вирус, который потенциально будет еще более заразным и более смертоносным, чем нынешний вирус", – отметил он.

В тренде
Переболевшим COVID-19 удаляют глаза – в Индии началась эпидемия редкого "черного грибка"
Индию поражает "черный грибок". Фото: коллаж "Сегодня"
В тренде
Задержание Романа Протасевича в Минске: все подробности (обновляется)
Самолет экстренно посадиил в Минске для задержания Протасевича. Коллаж "Сегодня"
В тренде
Разговор пилотов самолета Ryanair с диспетчерами – опубликован фрагмент диалога (видео)
Задержанный в Минске самолет Ryanair. Фото TUT.BY

Как сообщалось ранее, в Индии заявили о росте эпидемии редкой болезни – "черного грибка". Смертность от нее составляет около 50%, а чуть ли не единственным способом лечения является удаление глаз.

Также мы писали, что вакцины компаний Pfizer-BioNTech и AstraZeneca защищают от новых штаммов коронавируса, в том числе индийского и британского. Однако для высокой эффективности необходимо ввести две дозы препарата.

Реклама

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

Израиль нанес ракетный удар по зданию в Газе, где располагались офисы мировых СМИ (видео)
Израиль нанес ракетный удар по зданию в Газе, где располагались офисы мировых СМИ (видео)Другие страны
Принудительная посадка самолета и задержание Протасевича. В Ryanair отреагировали
Принудительная посадка самолета и задержание Протасевича. В Ryanair отреагировалиДругие страны
Умирают сотни: ВОЗ сообщила о тревожной тенденции на работе
Умирают сотни: ВОЗ сообщила о тревожной тенденции на работеДругие страны
Главный щит Израиля – как работает и сколько стоит секретная система
Главный щит Израиля – как работает и сколько стоит секретная система "Железный купол"Другие страны
Блестящая операция: Кива и Шевченко в восторге от задержания Протасевича
Блестящая операция: Кива и Шевченко в восторге от задержания ПротасевичаУкраина
Пируют собаки и вороны. В Индии на берег реки вымыло сотни тел (видео)
Пируют собаки и вороны. В Индии на берег реки вымыло сотни тел (видео)Другие страны

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять