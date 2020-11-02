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Глава ВОЗ ушел на карантин

2 ноября, 03:38

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

У Гебреисуса пока нет симптомов коронавируса

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус ушел на самоизоляцию поскольку в его окружении был выявлен человек с коронавирусной инфекцией COVID-19.

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Об этом глава ВОЗ сам сообщил в Twitter.

Гебреисус, по его словам, пока здоров и у него нет симптомов коронавируса, он намерен продолжить работу из дома.

"Меня определили как контакт кого-то с положительным результатом на COVID-19. Я здоров и без симптомов, но в ближайшие дни ухожу на карантин в соответствии с протоколами ВОЗ и буду работать из дома", – написал он.

Глава ВОЗ добавил, что чрезвычайно важно, чтобы все соблюдали рекомендации по охране здоровья.

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"Таким образом мы разорвем цепочки передачи COVID-19, подавим вирус и защитим системы здравоохранения", – уверен Гебреисус.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения рассчитывает, что вакцинация от коронавируса начнется с середины 2021 года.

Мы также сообщали, что ВОЗ призывает прекратить политизацию коронавирусной инфекции COVID-19, из-за которой масштабы пандемии только расширяются

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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карантин ВОЗ коронавирус COVID-19 Тедрос Аданом Гебреисус самоизоляция
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