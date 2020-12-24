"Главный кот" Великобритании поймал голубя: видео

Кот Ларри продемонстрировал свои охотничьи навыки – их ему еще придется прокачать

Кота Ларри, который является официальным котом правительства Великобритании, сняли за "работой" – он поймал птицу перед толпой журналистов на Даунинг-стрит.

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Об этом в своем Twitter сообщил репортер PA Media Люк Пауэл.

В сочельник католического Рождества, 24 декабря, пока сотрудники множества СМИ ждали перед канцелярией объявления о заключении торговой сделки между королевством и ЕС, Ларри напал на голубя, который мирно клевал крошки через дорогу.

Впрочем, птице удалось вырваться, после чего кот вернулся к своим обычным "обязанностям".

"Люблю повыпендриваться. Ни один голубь во время съемки не пострадал", – "написал" Ларри в своем официальном микроблоге.

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Кроме того, для тех, кого видео огорчило, у Ларри опубликовали статью для владельцев котов и кошек о том, как отучить их питомцев охотиться на птиц.

Напомним, что Ларри стал первым "премьерским котом" при Дэвиде Кэмероне в 2011 году. После смены власти Тереза Мэй привезла на Даунинг-стрит своего кота Палмерстона, с которым Ларри периодически выяснял отношения.

А вот Борис Джонсон, который пришел после нее в прошлом году, поселил в канцелярии щенка.

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