Українська
$ 28,38
33,43
  1. Мировые новости
  2. Другие страны

Главный оппозиционный Telegram-канал Беларуси Nexta признали экстремистским

20 октября, 16:01

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Власти обвинили авторов в организации и призывах к массовым беспорядкам

Белорусский оппозиционный Telegram-канал NEXTA Live, который активно освещает протесты против президента Александра Лукашенко, и его логотип признаны экстремистским на территории страны.

Реклама

Об этом сообщает БелТА.

Соответствующее решение 20 октября принял Центральный районный суд Минска, одобрив ходатайство главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД.

Такое решение в суде объясняют тем, что опубликованные на канале ролики подпадают под статью закона о противодействии экстремизму, который запрещает организацию и публикацию призывов к массовым беспорядкам.

На этом фоне Министерству информации Беларуси поручили включить Telegram-канал в список экстремистских материалов и ограничить в Беларуси доступ к ресурсам с аналогичными наименованиями.

В тренде
Facebook грозит крупный штраф за раскрытие данных детей в Instagram
Реклама

На этом фоне владельцы канала изменили его название на HEXTA Live.

Напомним, ранее в отношении основателя и руководителя Nexta, сбежавшего в Польшу Степана Путило, возбудили уголовное дело в Беларуси. Его обвиняют в организации массовых беспорядков, за что мужчине может грозить до 15 лет лишения свободы.

Также сообщалось об уголовном деле в отношении лидера объединенной оппозиции и бывшего кандидата в президенты Светланы Тихановской, которую обвинили в призывах к насильственному свержению конституционного строя в Беларуси.

Все подробности в спецтеме Новая волна протестов в Беларуси

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

протесты Беларусь Telegram
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Война в Нагорном Карабахе: самые важные события и заявления (онлайн)
Война в Нагорном Карабахе: самые важные события и заявления (онлайн)Другие страны
Ученые назвали самую защищенную от коронавируса группу крови
Ученые назвали самую защищенную от коронавируса группу кровиЕвросоюз
"Нагорно-Карабахская республика" выдвинула ультиматум АзербайджануДругие страны
Ереван заявил о тяжелых боях в Карабахе, а азербайджанцы подняли флаг в захваченном городе
Ереван заявил о тяжелых боях в Карабахе, а азербайджанцы подняли флаг в захваченном городеДругие страны
В Карабахе заявили о тяжелых боях против наступающей армии Азербайджана
В Карабахе заявили о тяжелых боях против наступающей армии АзербайджанаДругие страны
Нагорный Карабах покидают жители (фото)
Нагорный Карабах покидают жители (фото)Другие страны

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять