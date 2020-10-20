Главный оппозиционный Telegram-канал Беларуси Nexta признали экстремистским

Белорусский оппозиционный Telegram-канал NEXTA Live, который активно освещает протесты против президента Александра Лукашенко, и его логотип признаны экстремистским на территории страны.
Об этом сообщает БелТА.
Соответствующее решение 20 октября принял Центральный районный суд Минска, одобрив ходатайство главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД.
Такое решение в суде объясняют тем, что опубликованные на канале ролики подпадают под статью закона о противодействии экстремизму, который запрещает организацию и публикацию призывов к массовым беспорядкам.
На этом фоне Министерству информации Беларуси поручили включить Telegram-канал в список экстремистских материалов и ограничить в Беларуси доступ к ресурсам с аналогичными наименованиями.
На этом фоне владельцы канала изменили его название на HEXTA Live.
Напомним, ранее в отношении основателя и руководителя Nexta, сбежавшего в Польшу Степана Путило, возбудили уголовное дело в Беларуси. Его обвиняют в организации массовых беспорядков, за что мужчине может грозить до 15 лет лишения свободы.
Также сообщалось об уголовном деле в отношении лидера объединенной оппозиции и бывшего кандидата в президенты Светланы Тихановской, которую обвинили в призывах к насильственному свержению конституционного строя в Беларуси.
Все подробности в спецтеме Новая волна протестов в Беларуси
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