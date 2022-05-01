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Главный противник канцлера Шольца едет на переговоры в Киев

Александр Максюк Александр Максюк Заместитель событийного лидера "Сегодня"
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1 мая, 15:17
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В понедельник 2 мая Киев может посетить Фридрих Мерц, лидер ХДС, главной оппозиционной партии Германии
Лидер ХДС Фридрих Мерц едет на встречу с президентом Зеленским
Лидер ХДС Фридрих Мерц едет на встречу с президентом Зеленским / Фото: "Сегодня"

Если раньше все дороги вели в Рим, то нынче все пути международной дипломатии ведут в Киев. Президент Зеленскийна связи с мировыми лидерами 24 часа в сутки. А Банковая стала кризис-центром по приему официальных делегаций двери в котором не закрываются.

Сегодня, к примеру, 1 мая, глава Украины встретился со спикером Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси.

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В понедельник 2 мая в Украину может приехать глава немецкой оппозиционной партии Христианско-демократический союз (ХДС) Фридрих Мерц.

Сайт "Сегодня" разбирается почему этот визит важен и о чем он говорит.

Тревожная сирена для канцлера

Приезд в Украину Фридриха Мерца, как передает Bild, станет первым визитом персоны из высшего дивизиона немецкой политики. И произойдет это только на 68 день войны с Россией.

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Хотя некоторые немецкие парламентарии Бундестага уже проторили дорогу в воюющий Киев (в Украине побывали "зеленый" Антон Хофрейтер, член СвДП Мари-Агнес Штрак-Циммерман и член СДПГ Майкл Рот) визит Мерца все же стоит особняком.

Ведь блок ХДС/ХСС главный конкурент правящей коалиции. И когда позиции канцлера ФРГ Олафа Шольца (он член СДПГ – Ред.) резко пошатнулись, а его рейтинг обрушился до минимума, то на горизонте начали проступать контуры внеочередных парламентских выборов.

Политикум, крупный бизнес и простые бюргеры сейчас крайне раздражены непоследовательной и излишне осторожной (если не сказать больше) политикой Шольца в отношении Украины.

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Долгие проволочки в предоставлении Украине тяжелого вооружения, постоянные лавирования и политика заигрывания с Кремлем сыграли с канцлером злую шутку.

Немецкая газета Die Welt провела соцопрос, итогами которого поделилась в материале с красноречивым названием "Канцлер в свободном падении – Шольц терпит крушение". Стоит отметить, что эта газета считается очень влиятельным "барометром" для отражения настроений в среде немецкой бизнес-элиты.

Так вот на сегодняшний момент всего лишь 39% граждан ФРГ довольны работой канцлера. И только треть населения, 33%, считают украинскую политику Олафа Шольца верной и оправданной.

Итоги соцопроса Die Welt
Итоги соцопроса Die Welt / Фото: Die Welt

Более того, меньше чем за полгода пребывания в кресле канцлера Шольц растерял 19% своих сторонников. Это не просто очень много, для главы правительства это катастрофа. Сейчас меньше половины немцев (47%) считают, что Шольц должен возглавлять коалиционный кабинет.

Где Шольц теряет, конкуренты находят

Достаточно беглого взгляда на итоги соцопроса, чтобы прийти к простому выводу. Те политические силы, которые четко уловили настроения электората и заявили о своей однозначной поддержке Украины в ее справедливой войне против России, свои позиции серьезно улучшили.

Так лидерами на сегодня являются "зеленые" – министр экономики Роберт Хабек, и министр иностранных дел Анналена Бербок.

"Зеленые" из-за войны в Украине отбросили свою традиционную пацифистскую риторику, и стали едва ли не самыми "яростными ястребами в правящей коалиции", как отмечают некоторые западные обозреватели.

Роберт Хабек и Анналена Бербок не стеснялись демонстрировать свою личную, эмоциональную позицию после зверств армии РФ в Буче. Они также последовательно выступали за усиление немецкой поддержки Киева. Это позволило им повысить свой рейтинг и теперь они самые популярные политики Германии (рейтинг поддержки 56%). Канцлер Шольц на пятом месте. И на пятки ему в буквальном смысле наступает главный оппозиционер, глава ХДС Фридрих Мерц.

"Канцлер Олаф Шольц в последние недели прибегал к активным маневрам в украинском кризисе, используя явно неоднозначный курс. Такие действия вызвали неуверенность у граждан Германии", – так подвели итоги соцопроса аналитики.

Оппозиция наращивает давление на правительство

В субботу, 30 апреля, в Вюрцбурге прошла конференция консервативной партии ХСС. Она входит в коалиционный блок с ХДС (ХДС/ХСС) который является главным противником правящей (тоже в коалиции) СДПГ.

Маркус Зедер, премьер-министр Баварии и глава ХСС.на конференции обрушился с резкой критикой на Олафа Шольца. Он публично припомнил ему, как канцлер предпочел отправиться в Японию с двухдневным визитом, в то время как в Бундестаге обсуждали возможности поставки Киеву тяжелых вооружений.

"Такая нерешительность, попытки скрыться или уклониться просто недостойны канцлера Германии", – заявил Зедер, как передает радиостанция DW.

Свою порцию критики от соратника Мерца получила и правящая коалиция (СДПГ/СвДП/Зеленые).

"Германия несколько недель ведет себя неловко. Это не соответствует претензиям на лидерство и ожиданиям, которые возлагаются на ФРГ как на крупнейшее и сильнейшее государство в Европе", – отметил Маркус Зедер.

Перспективы блока ХДС/ХСС

Ведущей в этом оппозиционном блоке является политическая сила Фридриха Мерца. Отметим лишь, что Маркус Зедер, по данным соцопроса Die Welt не вошел в топ-10 самых популярных политиков.

Напомним, СДПГ на прошлогодних выборах едва-едва обошла ХДС/ХСС и с большими проблемами "сшила светофорную" коалицию с "зелеными" и свободными демократами (красный, желтый и зеленый это партийные цвета – Ред.).

Итоги выборов-2021 в Бундестаг ФРГ
Итоги выборов-2021 в Бундестаг ФРГ / Фото: Die Welt

И уже понятно, что предстоящий визит Мерца в Киев будет взаимовыгодным и для гостя и для принимающей стороны. Политик из ФРГ безусловно укрепит как свои персональные позиции, так и положение оппозиционного блока, а Украина получит еще одного влиятельного союзника в своей борьбе с агрессией Москвы.

Внутриполитическая обстановка в Германии сейчас очень напряженная, на кону стоит очень многое и призрак внеочередных выборов в Бундестаг постепенно обретает плоть. И в случае если они станут реальностью, то перспективы для партии Шольца вырисовываются, откровенно говоря, не самые радужные.

Украинская карта сейчас является безусловно выигрышной и не использовать такой мощный козырь во внутриполитической борьбе немецкие политики просто не могут себе позволить.

Земельные выборы покажут направление

В этом месяце в Германии пройдут очень важные местные выборы в двух землях. 8 мая избиратели пойдут к урнам, чтобы сформировать местный парламент – ландтаг – в Шлезвиг-Гольштейне. А 15 мая такие же выборы пройдут в Северном Рейне-Вестфалии, самой многочисленной земле Германии.

В ландтаге Шлезвиг-Гольштейна у ХДС 25 мандатов, у СДПГ – 21 место и у блока Союз 90/Зелёные – 10 депутатов.

В Северном Рейне-Вестфалии действует коалиционное правительство ХДС/СвДП. То есть, предстоящие выборы во многом станут определяющими для будущего расклада сил на на политической карте Германии.

Укрепят ли свои позиции консерваторы из ХДС/ХСС или же избиратели отдадут предпочтение партиям правящей коалиции – СДПГ, СвДП и "зеленым" – это и есть главный вопрос грядущих голосований.

Визит в Украину Фридриха Мерца, главного идеологического противника канцлера Шольца, как раз и направлен на то, чтобы сработал первый вариант.

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