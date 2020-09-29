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Президент Азербайджана призвал мир остановить "глупого диктатора" из Армении

29 сентября, 13:05

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Ильхам Алиев угрожает указать Еревану на его место

Президент Азербайджана Ильхам Алиев призывает мир остановить наступление Армении в Нагорном Карабахе и обвинил армянского премьер-министра Никола Пашиняна в диктатуре.

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Об этом сообщает портал APA.

"Пашинян – новый диктатор Армении", – заявил Алиев, обвинив Армению в том, что она угрожает миру и безопасности в регионе.

По словам азербайджанского президента, международные организации закрывают глаза на действия Пашиняна, который, по его словам, преследует оппозицию, заключает в тюрьмы журналистов и открывает уголовные дела в отношении двух экс-президентов.

"Диктаторский режим Армении должен быть остановлен, и если международное сообщество не остановит его, это сделает Азербайджан", – добавил Алиев.

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Он напомнил о том, что Совет Безопасности ООН принял четыре резолюции, в которых говорится о полном выводе войск Армении из Нагорного Карабаха, но Ереван их проигнорировал.

Президент обвинил Пашиняна во лжи из-за его слов о том, что "Карабах – это Армения", а также обвинил его в навязывании переговоров с карабахским правительством, переселении армян из Ливана и военной подготовке жителей спорной территории.

"Мы никогда этого не примем и укажем им на их место. Если международное сообщество не сможет остановить глупого диктатора, его остановит Азербайджан. Азербайджан покажет им их место и восстановит свою территориальную целостность", – пригрозил Ильхам Алиев.

Напомним, что 27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия между Арменией и Азербайджаном. Украина уже призвали стороны сесть за стол переговоров.

Все подробности в спецтеме Война за Нагорный Карабах

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