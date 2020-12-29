Год коронавируса. 5 вопросов про COVID-19, на которые все еще нет ответа

Иммунитет, вакцины, симптомы – людям все еще не до конца понятны эти аспекты заболевания

Скоро пройдет ровно год с тех пор, как Китай официально уведомил Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной прежде пневмонии.

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С тех пор прояснилось многое – определена и расшифрована генетическая последовательность вируса, который вызывает болезнь, созданы тест-системы для определения вируса и антител к нему, а также, что самое главное, появилась вакцина и даже не одна.

Мы уже имеем немало информации о коронавирусе нового типа SARS-CoV-2, которым заразились более 81 млн человек, включая 1,7 млн погибших. Однако многое до сих пор остается неизвестным.

Сайт "Сегодня" ознакомился с вопросами, которые собрали в CNN о продолжающейся пандемии COVID-19 и на которые человечеству еще предстоит ответить.

Как коронавирус появился?

За гонкой вакцин, в которую вступили многие ведущие страны мира, с первых полос пропал один из самых основных вопросов: о происхождении вируса.

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Об этом с самого начала было много противоречий и теорий заговора. Изначально считалось, что инфекция начала распространяться с рынка в китайском мегаполисе Ухань. При этом в другом исследовании говорится, что треть первых пациентов не была связана с рынком.

По второй версии, которой среди прочих придерживался и президент США Дональд Трамп, китайские ученые умышленно либо непреднамеренно выпустили вирус из биолаборатории в Ухане. Но другие исследователи уверены, что инфекция могла появиться только в природе.

Консенсус насчет родины вируса нарушает третья теория, согласно которой вирус циркулировал в США и Европе в декабре 2019 года – на несколько месяцев раньше, чем он туда проник "официально". Государственные СМИ из Поднебесной тоже утверждают, что вирус мог появиться за пределами страны.

Также, вероятнее всего, навсегда останется загадкой то, какое животное было переносчиком вируса (в его зоонозной природе не сомневается никто). Основная версия – это летучая мышь, однако не исключаются и версии с панголином или циветтой.

Почему люди болеют по-разному?

Нам известны основные симптомы коронавируса – это лихорадка, кашель, боль в горле, тяжесть в груди, потеря вкуса и обоняния.

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При этом у некоторых людей также наблюдаются долгосрочные последствия и после выздоровления от COVID-19 – тревожность, хроническая усталость и даже повреждение мозга. Согласно одному из исследований, с длительным эффектом от заболевания сталкивается каждый десятый заболевший.

У ученых пока нет ответа, как долго это может длиться или почему у одних людей болезнь проявляется сильнее, чем у других (в некоторых случаях речь даже может идти об однояйцевых близнецах).

Естественно, это не касается пациентов с хроническими заболеваниями или пожилых людей, которые входят в группу риска. Но также остается неизвестным, почему смертность от коронавируса среди людей старшего поколения значительно выше, чем от обычного гриппа,

Фото: REUTERS/Marko Djurica

Как вирус распространяется?

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То, что инфекция передается от человека к человеку, ученые подтвердили еще в январе. Но вот уже год идут дискуссии, каким именно образом это происходит.

Одни ученые называют основным способом распространения вируса "зараженные" капли, которые попадают в воздух при кашле или чихании. Однако через пару метров эти капли оседают на земле и обычные маски в силах помочь предотвратить инфицирование.

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По данным других исследователей, вирус также распространяется аэрозолями – гораздо более мелкими частицами, которые могут оставаться в воздухе в течение нескольких часов и перемещаться на большие расстояния. Против них тканевые маски бессильны.

Также неясно, сколько именно частиц коронавируса будет достаточно для заражения, и насколько сильно в распространение инфекции вовлечены дети.

Что с иммунитетом?

Науке известны случаи повторного заражения коронавирусом – в Украине это тоже встречалось.

И хотя ученые называют это событие настолько редким, что оно заслуживает публикации в медицинском издании, они до сих пор не могут дать однозначный ответ: как долго сохраняется естественный иммунитет организма к вирусу?

Это касается и вакцины – мы не знаем, как долго может длиться ее эффект. Однако ученые предполагают, что такие препараты будут эффективнее вакцин от гриппа, которые необходимо вводить ежегодно.

Что же касается побочных эффектов COVID-вакцин, это тоже неясно, хотя исследователи и считают эту угрозу гораздо меньшей, чем от самого вируса.

И последний вопрос к вакцинам: будут ли они эффективны против различных мутаций коронавируса, которые появляются едва ли не каждую неделю.

Фото: Victoria Jones/REUTERS

Когда пандемия закончится?

Но вакцину возлагается основная надежда в борьбе с коронавирусной пандемией, и во многих странах мира иммунизация населения уже началась. Однако как быстро это поможет остановить распространение инфекции – вопрос без ответа.

Во-первых, развитые страны уже обеспечили себе большую часть доз вакцины, оставив развивающиеся государства, если можно так выразиться, глотать пыль. По некоторым данным, среди них оказалась и Украина.

Во-вторых, во всех странах действуют COVID-диссиденты, которые под различными предлогами выступают против вакцинации.

В-третьих, ученые не знают, как подействует вакцина при широком распространении. Не исключено, что заразившиеся будут и дальше распространять вирус, при этом даже если у них самих заболевание не проявится.

Вполне вероятно, что даже после повсеместной вакцинации человечеству придется навсегда смириться с жизнью при коронавирусе. Ведь за всю историю при помощи вакцины искоренить нам удалось лишь один вирус – оспы.

И, наконец, самый главный вопрос: извлекло ли человечество достаточно уроков из этой пандемии, чтобы предотвратить новую?

А больше о том, что людям известно о коронавирусе SARS-CoV-2 и болезни, которую он вызывает, читайте в другом нашем материале.

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