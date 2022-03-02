Голая полуобезьяна: Путин появится на обложке известного французского журнала (фото)

Журнал увидит мир уже 2 марта

На обложке Путин будет изображен в виде голой обезьяны/Фото: коллаж: "Сегодня"

Следующий номер известного французского сатирического издания Charlie Hebdo ("Шарли Эбдо") выйдет с карикатурой президента РФ Владимира Путина.

Об этом говорится на странице журнала в Facebook.

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На обложке Путин будет изображен в виде голой обезьяны, которая своими маленькими гениталиями нависает над кнопкой, позволяющей запустить ядерное оружие.

"На пути к 21 веку!", — подписана карикатура.

Номер журнала выйдет в среду, 2 марта.

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Санкции от BMW для РФ

Концерн BMW останавливает производство своих автомобилей на калининградском заводе "Автотор". Кроме того, прекращаются поставки машин на российский рынок.

"В связи с текущей геополитической ситуацией мы остановим наше местное производство и экспорт на российский рынок до дальнейшего уведомления", — заявили в концерне.

Кроме того, в BMW не исключают остановку производства и на других заводах компании из-за сбоя цепочек поставок и закрытия ряда поставщиков в Украине.

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