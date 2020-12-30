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Голодные бунты охватили одну из самых богатых стран Африки: при чем тут COVID-19 (видео)

30 декабря, 02:38

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Власти страны ввели странное ограничение из-за COVID-19

В Нигерии тысячи человек штурмуют склады с едой, потому что в магазинах ее не осталось. На улицах – массовые беспорядки. И это при том, что к беднейшим африканским странам Нигерия не относится.

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Так почему там возник голод, выяснял журналист Арсен Цимбалюк.

"Посмотрите, что происходит в нашем городе! Толпа людей пытается добыть себе еду. Я обращаюсь к правительству! Посмотрите, что здесь творится!" – комментируют местные отснятое видео.

На этих кадрах тысячи голодных нигерийцев штурмуют продовольственный склад в городе Джос в центре страны. Они выносят мешки с продуктами и забирают их домой.

Здесь – не только бедные. Многие приехали сюда на машинах – у хранилища выстроилась многокилометровая очередь из
машин.

"Проехать по этой улице невозможно – так много здесь машин", – говорит голос за кадром.

Видео: Сегодня

Нигерия – одна из самых богатых стран Африки. Ее экономика – активно развивается, а население, живущее за чертой бедности, уменьшилось в полтора раза за 8 лет. Поэтому голодных бунтов здесь не видели более десяти лет.

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Нынешние же трудности начались после того, как правительство запретило работу компаний, поставляющих еду в магазины – за несколько дней полки опустели.

Свое решение в правительстве объясняют борьбой с коронавирусом. На прошлой неделе здесь объявили о начале второй волны COVID-19 и появлении нового штамма вируса.

О том, что пандемия может вызвать голод в Африке, еще весной говорили во Всемирной продовольственной программе ООН.

"В 2020-м мир столкнется с самым большим гуманитарным кризисом после окончания Второй мировой войны. Это будет не только пандемия коронавируса, но и голод", – заявлял Дэвид Бизли, исполнительный директор Всемирной продовольственной программы.

Экономический кризис и карантин удвоили количество голодающих, говорят в организации. В прошлом году в мире их было 135 млн, а сейчас – уже 270. Поэтому в ООН постоянно собирают пожертвования. Говорят, что всего 18 долларов могут в течение недели спасать от голода одну семью.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Нигерия бунт карантин голод коронавирус
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