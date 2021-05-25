"Гордимся, что у нас такой сын". Родители Протасевича назвали его героем

Дмитрий и Наталья Протасевичи пообщались с журналистами о задержании своего сына – они не исключают пытки и его избиения

/ Фото: REUTERS

Родители задержанного 23 мая в Минске белорусского активиста и журналиста Романа Протасевича гордятся своим сыном, считают его героем и переживают за него.

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Об этом они заявили в интервью BBC.

"Мы гордимся, что у нас такой сын. У него достаточно крепкий характер, хотя он очень тонкий, очень чувственный человек. Мы надеемся, что он выдержит, останется самим собой, не поддаваясь ни на какие уловки. Мы боимся предположить, что пытки, избиения не исключены, и мы очень переживаем из-за этого", – сказал отец задержанного Дмитрий Протасевич.

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Позже в Сети появится видео, на котором его сын признается в организации беспорядков в Минске и расскажет о содействии следствию.

Мать активиста Наталья Протасевич назвала угрозы насчет теракта на борту самолета бредом и "спланированной соответствующими структурами акцией", чтобы арестовать ее сына.

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"Я хочу сказать, что мой сын – просто герой. И я очень надеюсь, что международное сообщество сейчас поднимется", – говорит женщина.

По словам матери девушки Романа Протасевича, Софии Сапеги, ее дочь и ее парень были уверены, что на территории ЕС они находятся в безопасности.

"Я не знаю, как нам действовать. Ждать 72 часа. Не могу понять, что могут ей предъявить. Что она ездила на отдых с Романом Протасевичем? Это его жизнь. Чем он занимается – это только исключительно его выбор. На мой взгляд, он достаточно умный парень", – говорит Анна Дудич.

На следующий день станет известно о том, что Софию Сапегу арестовали на два месяца.

Все подробности в спецтеме Задержание Романа Протасевича в Минске