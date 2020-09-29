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Город в Нагорном Карабахе атаковал беспилотник: есть жертвы среди мирных жителей

29 сентября, 09:01

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Азербайджанская армия продолжает наступление в направлении Физули

В результате удара азербайджанского беспилотника по карабахскому городу Гадрут погиб мирный житель, еще три человека получили ранения. Удар беспилотником был нанесен по двору дома. Погибла пожилая женщина.

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Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на слова главы госадминистрации Гадрута.

В свою очередь, ​​​​​по данным азербайджанской генпрокуратуры, после обстрела военными Армении села Джочуг Марджанлы Джебраильского района пострадал 14-летний подросток. Он получил осколочные ранения в область головы.

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Кроме того, азербайджанская армия с утра продолжает наступление в направлении города Физули. По данным Минобороны Азербайджана, на этом направлении были уничтожены четыре танка армянских войск. Боевые действия продолжаются.

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Напомним, ранее Армения объявила военное положение и срочную мобилизацию. Премьер-министр страны Никол Пашинян призвал армян идти в военкоматы, также страна ограничила выезд мужчин. В свою очередь Азербайджан пока что не видит необходимости во всеобщей мобилизации. Но при необходимости военнообязанные, находящиеся в запасе, могут быть призваны в местные структурные подразделения.

Больше читайте на сайте "Сегодня" в статье: "Новая война. Что происходит в Нагорном Карабахе – все подробности".

Все подробности в спецтеме Война за Нагорный Карабах

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