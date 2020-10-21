Українська
$ 28,37
33,5
  1. Мировые новости
  2. Другие страны

Города в огне, десятки погибших: протесты в Нигерии закончились расстрелом

21 октября, 20:41

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Демонстрация против полицейской жестокости в Нигерии закончилась гибелью десятков человек

Протесты против полицейской жестокости, которые охватили штат Лагос в Нигерии, закончились стрельбой по протестующим и поджогом нескольких зданий.

Реклама

Об этом сообщает Yahoo News.

Демонстрации вспыхнули еще несколько дней назад – их участники требовали распустить специальный отряд полиции по борьбе с грабежами (SARS), сотрудников которого обвиняли в превышении должностных полномочий и, в частности, внесудебных казнях.

Однако ранее неизвестные напали на два исправительных учреждения в штате Эдо и освободили сотни заключенных, после чего власти объявили 24-часовый комендантский час.

Фото: REUTERS/Temilade Adelaja
Реклама

Фото: REUTERS/Temilade Adelaja

Несмотря на это 20 октября на улицах вновь собрались протестующие – пытаясь их разогнать, сотрудники сил безопасности открыли огонь.

/ Фото: Reuters

В тренде
Вандалы испортили десятки произведений искусства в музеях Берлина

В результате стрельбы и последовавших за ней беспорядков погибли 49 человек, включая шестерых полицейских, еще десятки были ранены.

Реклама

Фото: REUTERS/Jacob Parakilas

Фото: REUTERS/Jacob Parakilas

В частности, в ходе беспорядков в 20-миллионном городе Лагос – бывшей столице Нигерии – были сожжены несколько зданий и автобусные остановки.

Фото: REUTERS/Abraham Achirga

Фото: REUTERS/Abraham Achirga

Реклама

Власти одноименного штата вывели на улицы армию, однако решили распустить SARS.

Напомним, ранее в этом году в городе Акура на юге Нигерии произошел мощный взрыв, которым было разрушено более сотни домов и участок скоростной автострады.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Нигерия протесты поджог демонстрации
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Война в Нагорном Карабахе: самые важные события и заявления (онлайн)
Война в Нагорном Карабахе: самые важные события и заявления (онлайн)Другие страны
Ученые назвали самую защищенную от коронавируса группу крови
Ученые назвали самую защищенную от коронавируса группу кровиЕвросоюз
Ереван заявил о тяжелых боях в Карабахе, а азербайджанцы подняли флаг в захваченном городе
Ереван заявил о тяжелых боях в Карабахе, а азербайджанцы подняли флаг в захваченном городеДругие страны
В Карабахе заявили о тяжелых боях против наступающей армии Азербайджана
В Карабахе заявили о тяжелых боях против наступающей армии АзербайджанаДругие страны
Нагорный Карабах покидают жители (фото)
Нагорный Карабах покидают жители (фото)Другие страны
В ВОЗ назвали единственный препарат от COVID-19, который доказал эффективность
В ВОЗ назвали единственный препарат от COVID-19, который доказал эффективностьДругие страны

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять