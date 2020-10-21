Города в огне, десятки погибших: протесты в Нигерии закончились расстрелом

Протесты против полицейской жестокости, которые охватили штат Лагос в Нигерии, закончились стрельбой по протестующим и поджогом нескольких зданий.
Об этом сообщает Yahoo News.
Демонстрации вспыхнули еще несколько дней назад – их участники требовали распустить специальный отряд полиции по борьбе с грабежами (SARS), сотрудников которого обвиняли в превышении должностных полномочий и, в частности, внесудебных казнях.
Однако ранее неизвестные напали на два исправительных учреждения в штате Эдо и освободили сотни заключенных, после чего власти объявили 24-часовый комендантский час.
Несмотря на это 20 октября на улицах вновь собрались протестующие – пытаясь их разогнать, сотрудники сил безопасности открыли огонь.
В результате стрельбы и последовавших за ней беспорядков погибли 49 человек, включая шестерых полицейских, еще десятки были ранены.
В частности, в ходе беспорядков в 20-миллионном городе Лагос – бывшей столице Нигерии – были сожжены несколько зданий и автобусные остановки.
Власти одноименного штата вывели на улицы армию, однако решили распустить SARS.
Напомним, ранее в этом году в городе Акура на юге Нигерии произошел мощный взрыв, которым было разрушено более сотни домов и участок скоростной автострады.
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