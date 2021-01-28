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Горящие шины, летящие гранаты: что происходит в Ливане (фото)

28 января, 21:37

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Пострадали сотни протестующих и дюжина копов

В Ливане продолжаются массовые протесты, вызванные ограничениями, введенными с целью сдержать пандемию коронавируса.

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В городе Триполи на севере страны протестующие бросили в сторону здания мэрии ручную гранату, один сотрудник полиции ранен, сообщает МВД Ливана.

В среду демонстранты использовали три боевые гранаты в ходе столкновений со стражами порядка. По последним данным, 12 силовиков в результате были ранены. Один офицер госпитализирован в тяжелом состоянии.

Судя по опубликованным агентством Reuters фото, протестующие забрасывают силовиков камнями, жгут автомобильные покрышки и строят баррикады из мусорных баков.

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Напомним, в результате столкновения протестующих с силовиками пострадали более 200 человек. Демонстранты забросали здание мэрии бутылками с зажигательной смесью. Когда полиция ответила газом, водометами и резиновыми пулями, протестующие взялись за боевые гранаты.

Видео: Сегодня

Также напомним, летом 2020 после мощных взрывов, которые серьезно разрушили столицу Ливана Бейрут, в стране вспыхнули массовые акции протеста.

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Ливан протесты Триполи гранаты

Источник: Сегодня

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