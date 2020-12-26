Нам не нужен "политический труп": как Пашиняна "додавливают" протесты

Оппозиция не хочет отставки парламента – только самого премьер-министра

В Армении продолжаются протесты, которые начались после заключения перемирия между Азербайджаном и Арменией по Нагорному Карабаху.

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Оппозиция требует отставки премьер-министра Никола Пашиняна. Он согласился на проведение внеочередных парламентских выборов в стране, но оппозицию это не устраивает.

"Сегодня" рассказывает все, что известно на данный момент.

Подготовка к внеочередным выборам

"Предлагаю парламентским и заинтересованным силам провести внеочередные парламентские выборы в 2021 году", – написал Пашинян на своей странице в Facebook.

Он заявил, что народ не поддержал требование оппозиции о его отставке и протесты слабеют. Кроме того, по его словам, у армянской оппозиции стало меньше сторонников.

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"Никто не может сказать, что мы удерживали власть грубой силой, наоборот, нас обвиняют в чрезмерной мягкости. Но все это не отменяет моих обязательств и обязательств моей команды перед обществом", – сказал он.

Пашинян подчеркнул, что "не цепляется за кресло премьера" и готов уйти с должности, если так решит народ. Но если народ его поддержит, то он готов остаться.

"Есть только один способ получить ответ на все эти вопросы: проведение внеочередных парламентских выборов", – написал Пашинян.

Сейчас он созывает консультации с политическими силами по вопросу проведения досрочных выборов в 2021 году.

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Что говорят в оппозиции

Оппозиция считает неприемлемым предложение Пашиняна о выборах, они требуют его немедленной отставки..

"Политический труп (Никол Пашинян – "Сегодня") ищет пути спасения, вновь прикрываясь народом, вновь пытается обмануть и ввести его в заблуждение. Твоя политическая смерть – уже реальность, а уход – неизбежен", – заявил один из лидеров протестов, представитель "Дашнакцутюн" Ишхан Сагателян.

А представитель возглавляемой экс-директором Службы национальной безопасности Артуром Ванецяном оппозиционной партии "Отечество" Арсен Бабаян заявил в соцсетях, что наконец-то оппозиция достигла успеха.

"Движение по спасению родины" должен работать, чтобы отстранить Пашиняна от власти как можно скорее. Проведением внеочередных выборов он намерен создать условия для своего воспроизведения путем фальсификаций", - отметил Бабаян.

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/ Фото: открытые источники

Отметим, что представитель возглавляемой экс-президентом Армении Сержем Саргсяном Республиканской партии Армен Ашотян подчеркнул, что "выборы – это инструмент власти". По его мнению, Пашинян хочет "руками народа очиститься от ярлыка предателя".

"Если "Движение по спасению родины", имея столько организационных проблем, достигло того, что Пашинян под давлением уже готов пойти на выборы по собственному сценарию, что что будет, если наконец Движение применит весь свой интеллектуальный, организационный и человеческий ресурс", – отметил Ашотян.

/ Фото: открытые источники

Что этому предшествовало

22 декабря в Ереване возобновились антиправительственные протесты, которые начались после заключения перемирия с Азербайджаном в результате войны в Нагорном Карабахе. Протесты организовывает "Движение за спасение Отечества", состоящее из 16 оппозиционных партий. Оппозиция считает Пашиняна ответственным за итоги войны в Нагорном Карабахе, в которой армянская сторона понесла значительные территориальные и людские потери. Они также критикуют действующую власть за неспособность справиться с последствиями войны.

Представительница партии "Процветающая Армения" заявила, что отныне они будут проводить ежедневные акции протеста, пока Пашинян не уйдет в отставку.

Между тем Пашинян считает оппозиционное движение "бунтом бывших элит".

/ Фото: открытые источники

Ранее мы сообщали, что за отставку Пашиняна и проведение досрочных выборов в парламент выступил также президент Армении Армен Саркисян.

Война Армении и Азербайджана за Нагорный Карабах длилась 44 дня – с 27 сентября по 10 ноября этого года. Завершилась она примирением сторон на невыгодных для Еревана условиях и вводом российских войск на спорную территорию. Однако 12 декабря стороны обвинили друг друга в нарушении перемирия.

Почему хрупкий мир двух стран оказался на грани срыва, читайте на нашем сайте.

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