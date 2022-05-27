Готов вернуть "азовцев"? Канцлер Австрии провел тяжелый разговор с Путиным

Путин готов активизировать процесс обмена военнопленными

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Канцлер Карл Нехаммер провел телефонный разговор с хозяином Кремля, разговор был очень напряженным. Об этом сообщает издание Kurier.

Телефонный разговор продолжался 45 минут и был в присутствии переводчиков без видеосвязи.

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Результаты разговора

Путин дал положительные сигналы, чтобы разрешить экспорт украинских товаров через морские порты Черного моря. Я также доложу об этом Генеральному секретарю ООН, чтобы ООН могла использовать свою миссию, чтобы найти здесь решение, которое защитит продукты питания. безопасность стала возможной для всего мира.

Путин заверил, что "усилия по обмену пленными будут снова активизированы.

Международный Красный Крест будет иметь свободный доступ к военнопленным.

Нехаммер неоднократно и прямо подчеркивал, что Австрия проводит политику нейтралитета.

Возможные даты окончания войны

11 сентября в России единый день голосования. К этой дате привязывают возможность проведения "референдума" или других мероприятий на оккупированных территориях.

7 октября день рождения Путина, ему 70 лет, и все будут говорить о том, что военные захотят сделать ему "подарок".

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К концу года, зимой будет холодно, и говорят, что Украина пойдет на переговорный процесс".