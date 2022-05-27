Готов вернуть "азовцев"? Канцлер Австрии провел тяжелый разговор с Путиным

Канцлер Карл Нехаммер провел телефонный разговор с хозяином Кремля, разговор был очень напряженным. Об этом сообщает издание Kurier.
Телефонный разговор продолжался 45 минут и был в присутствии переводчиков без видеосвязи.
Результаты разговора
- Путин дал положительные сигналы, чтобы разрешить экспорт украинских товаров через морские порты Черного моря. Я также доложу об этом Генеральному секретарю ООН, чтобы ООН могла использовать свою миссию, чтобы найти здесь решение, которое защитит продукты питания. безопасность стала возможной для всего мира.
- Путин заверил, что "усилия по обмену пленными будут снова активизированы.
- Международный Красный Крест будет иметь свободный доступ к военнопленным.
Нехаммер неоднократно и прямо подчеркивал, что Австрия проводит политику нейтралитета.
Возможные даты окончания войны
11 сентября в России единый день голосования. К этой дате привязывают возможность проведения "референдума" или других мероприятий на оккупированных территориях.
7 октября день рождения Путина, ему 70 лет, и все будут говорить о том, что военные захотят сделать ему "подарок".
К концу года, зимой будет холодно, и говорят, что Украина пойдет на переговорный процесс".