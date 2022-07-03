Готовятся к вторжению? Путин помогает Лукашенко усилить систему ПВО

Также начата ротация подразделений Вооруженных сил республики

Путин и Лукашенко задумали новое вторжение в Украину. Фото: коллаж "Сегодня"

В Беларуси началась ротация. Также усиливают систему противовоздушной обороны. Но признаков наступления противника не обнаружено.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

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На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено.

По имеющейся информации, с 1 июля 2022 года начата ротация подразделений Вооруженных сил республики Беларусь в Брестской области.

Также усиливается система противовоздушной обороны за счет подразделений Восточного военного округа Вооруженных сил Российской Федерации.

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Заявления Лукашенко

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко перешел на новый уровень угроз всем вокруг. Теперь он решил насыпать угроз странам постсоветского пространства.

"Сегодня страны постсоветского пространства должны быть искренне заинтересованы в сближении с Союзным государством (Россия + Беларусь – Ред.). Если, конечно, они хотят сохранить свой суверенитет и независимость. Мы убедились, что только сообща можно противостоять глобальным вызовам, пока еще сомневающиеся должны понимать, без скорейшего укрепления межгосударственных связей и объединения нас завтра может не быть", – честно предупредил Лукашенко.

Ранее мы рассказывали, что советник главы ОП Алексей Арестович рассказал, что режим Лукашенко крутит с путинским грандиозную операцию по дезинформации – "угроза вторжения белоруской стороны".

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Кроме того, международный преступник и по совместительству президент России Владимир Путин заявил об ускоренном объединении с Беларусью, как и всегда, обвинив во всем Запад.

Также в Беларуси продлили сроки проведения мобилизационного обучения. В Гомельской области продолжают вручать повестки. А врачам запретили выезжать за пределы страны.