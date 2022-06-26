Готовятся к вторжению Путина? В Латвии разместили батарею испанских ЗРК (фото)

НАТО наращивает военное присутствие в странах Балтии

В Латвию перебросили испанские ЗРК. / Фото: Коллаж: Сегодня

Испания разместила в Латвии батарею зенитных ракетных комплексов NASAMS. Такой шаг сделали в рамках наращивания присутствия НАТО в Балтийском регионе.

Об этом говорится в сообщении Национальных вооруженных сил Латвии.

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ЗРК разместили сегодня, 26 июня. Причиной этому в Латвии назвали "необходимость укрепления обороноспособности Балтийского региона после российского вторжения в Украину".

NASAMS разместили на базе ВВС США в Лиелварде.

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Комплексы NASAMS в Латвии. Фото: NBS

Что известно о ЗРК NASAMS

Как пишет "Милитарный", система NASAMS производит консорциум американской корпорации Raytheon Technologies и норвежской группы Kongsberg. В комплекс входят пусковые установки, радиолокационные станции (РЛС) Raytheon AN/MPQ-64F1 Sentinel от консорциума Raytheon и Kongsberg.

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Каждая передвижная пусковая установка имеет шесть контейнеров с ракетами класса "воздух-воздух" средней дальности. Дальность стрельбы зенитной системы в конфигурации NASAMS II с использованием ракет AIM-120С AMRAAM составляет до 25 км, а досягаемость по высоте – до 14-15 км.

Еще в конце мая Испания сообщила о намерениях разместить ЗРК для защиты от возможного воздушного нападения со стороны РФ.

Размещение батареи ЗРК NASAMS означает, что контингент Испании в Балтии увеличится на 90-100 человек. До этого около 500 испанских военных уже находились под командованием Канады на базе Адажи в Латвии в 120 км от российской границы.

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