"Говорит" на восьми языках, от COVID-19 все еще не защищает: японцы обновили "умную" маску

Для защиты от COVID-19 разработчики не рекомендуют использовать "умную" маску

Стартап Donut Robotics разработал первую в истории "умную" маску C-Face, которая может транскрибировать диктовку, усиливать голос ее владельца и переводить речь на восемь разных языков. Однако такая маска не защищает от коронавируса.

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Об этом пишет CNN.

По словам генерального директора Donut Robotics Дайсуке Оно, ее можно носить поверх стандартной маски.

Маска сделана из белого пластика и силикона, у нее встроенный микрофон, который подключается к смартфону владельца через Bluetooth.

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Система может переводить с японского на китайский, корейский, вьетнамский, индонезийский, английский, испанский и французский.

Компания Donut Robotics первой разработала программное обеспечение для перевода робота под названием Cinnamon, но, когда началась пандемия коронавируса, проект роботов был приостановлен.

Именно тогда инженерам команды пришла в голову идея использовать их программное обеспечение в маске для лица.

Ранее директор Центров по контролю и предотвращению заболеваемости Роберт Редфилд заявил, что лучшим средством от коронавируса является маска.

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