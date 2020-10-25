"Гражданская война". Что говорят белорусы о протестах в Минске (видео)

Силовики разбрасывают гранаты, чтобы на них подрывались протестующие

В столице Беларуси Минске продолжается жесткий разгон и задержания протестующих. Одна из участников акции рассказала о разгоне и заявила, что это похоже на войну.

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Об этом сообщает Telegram-канал Nexta, опубликовав соответствующее видео.

По словам участницы акции, силовики специально разбрасывают светошумовые гранаты, чтобы потом на них подрывались протестующие.

"Это похоже на войну. Он (президент Беларуси Александр Лукашенко. – Ред.) хочет гражданской войны!", - сказала женщина.

Осторожно! На видео присутствует ненормативная лексика!

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Видео: t.me/nexta_live

Кстати, ранее местные СМИ писали, что ОМОНовцы специально целились в людей, когда открывали огонь резиновыми пулями.

Напомним, сегодня в столице Беларуси протестующие вышли на большой марш-ультиматум. Власти сразу же подготовили водометы и автозаки.

Все подробности в спецтеме Новая волна протестов в Беларуси

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