Гречневая лапша и гамбургеры: чем угощают на званых ужинах первых политиков мира (видео)

Пока в Великобритании подают изысканную дичь, в США и Южной Корее фаст-фуд

От изысканной оленины до гречневой лапши и гамбургеров – чем только не угощают монархи и президенты своих гостей. Кто чем удивляет и у кого из первых людей планеты был один из самых бюджетных торжественных приемов, решили выяснить корреспонденты новостей "Сегодня".

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Абсолютно завораживают роскошью кадры торжественного ужина в Букингемском дворце. Ее Величество Елизавета Вторая несколько лет назад принимала президента Китая Си Цзиньпина. Винтажная многовековая посуда на столах, вышколенные официанты и уникальное меню от звездных поваров. В меню: палтус с муссом из омара и оленина в винном соусе с трюфелем. Причем мясо из королевских угодий Балморала, где диких животных разводят для охоты.

Не менее впечатляюще выглядел исторический пир двух Корей в 2018 году. За один стол сели лидеры Юга и Севера. Глава Южной Кореи, Мун Чжэ Ин пригласил в гости Ким Чен Ына. Тот прибыл с личным поваром и инвентарем – хотел угостить южнокорейского лидера чисто пхеньянским блюдом – гречневой лапшой. Ее рецепт особенный – специальной машинкой тесто выдавливают в кипяток. А потом охлаждают льдом. А в Южной Корее гостей поражали сладким сюрпризом – шоколадной пулей, которую надо было разбить шоколадным молотом. Внутри находился десерт с картой единого Корейского полуострова. Правда, примирение Корей продолжалось недолго – дипломатические связи страны разорвали всего два года спустя.

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А еще одно легендарное застолье может стать одним из самых бюджетных в истории США. Гамбургерами, картошкой фри и пиццей гостей Белого дома прошлой зимой угощал президент Дональд Трамп. Одних бургеров было 300 штук. Выбрать фаст-фуд Трампа заставил шатдаун: в январе из-за финансовых проблем в стране не работали госслужащие. В вынужденном отпуске были и повара президента. Поэтому он заказал еду на свой вкус и заплатил за них из собственного кошелька.

Напомним, ранее новости "Сегодня" разбирались в том, какой фастфуд и "народные блюда" предпочитают лидеры разных стран. Так выяснилось, что Ангела Меркель любит селедку, а бывший президент США Барак Обама без ума от хот-догов.

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