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Греция обвинила Турцию в конфликте вокруг Нагорного Карабаха

13 октября, 04:46

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Турция выступает против международного права

Греция обвинила Турцию в причастности к Нагорно-Карабахскому конфликту и в новой незаконной деятельности на континентальном шельфе Средиземного моря.

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Об этом сообщает "УНН".

По словам главы МИД Греции, Турция действует как саботажник мира и стабильности в регионе. Также он заявил, что Турция выступает против международного права и выводов Совета Европы.

"У меня была возможность проинформировать моих коллег в Раде (Европы – ред.) о новой незаконной деятельности Турции на континентальном шельфе Греции южнее Кастелоризо. Я также объяснил очевидное: что является общим знаменателем всех проблемных ситуаций в регионе: Нагорный Карабах, Сирия, Ирак, Кипр, Юго-Восточное Средиземноморье. Общий знаменатель – Турция", – заявил глава МИД Греции.

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В то же время 10 октября после переговоров в Москве главы МИД Армении и Азербайджана договорились о гуманитарном перемирии, но уже на следующий день все отменилось.

Все подробности в спецтеме Война за Нагорный Карабах

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Азербайджан Армения Греция Турция нагорный карабах
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