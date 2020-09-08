Греция заявила о нарушении Турцией ее воздушного пространства

Генеральный штаб национальной обороны Греции заявил, что 14 турецких самолетов в понедельник, 7 сентября, шесть раз нарушили воздушное пространство страны, совершая полеты над северо-восточным и центральным районами Эгейского моря. Об этом сообщило греческое издание Еkathimerini.

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"Кроме того, шесть истребителей F-16, два CN-235 и шесть вертолетов одиннадцать раз нарушали правила воздушного движения во время полетов", – также сообщили в генштабе Греции.

Также сообщается, что четыре турецких военных самолета были вооружены.

Все нарушители были обнаружены и перехвачены греческими истребителями в соответствии с международными правилами.

Напомним, в конце августа турецкие ВВС перехватили шесть греческих истребителей F-16 в Средиземном море.

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Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция – уже не та страна, которая готова идти на уступки, поэтому намерена взять то, что ей принадлежит, в Средиземном, Эгейском и Черном морях.

Мы также сообщали, что американский истребитель перехватил иранский самолет.

Перехват иранского лайнера истребителем США. Источник: Ruptly

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