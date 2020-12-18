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Грозился рассказать тайну: подросток забил до смерти школьника гаечным ключом

18 декабря, 03:15

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

15-летний парень угрожал испортить жизнь подростку

В Британии подросток убил школьника после того, как то тот угрожал испортить ему жизнь, рассказав об их сексуальных отношениях.

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Об этом обвиняемый заявил в суде, сообщает Mirror.

19-летний парень признался, что забил до смерти гаечным ключом 15-летнего школьника в лесу еще в прошлом году.

По его словам, они начали общаться в соцсетях и их общение было дружеским, но школьник начал отправлять сообщения, фото и видео сексуального характера. 19-летний парень также отправил ему откровенные фото.

Через несколько дней школьник начал угрожать ему, что опубликует фотографии в социальных сетях и требовал деньги.

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12 декабря 2019 года обвиняемый подвозил на машине школьника и отвез в лес, где забил до смерти.

Ранее мы писали, что загрязнение воздуха впервые признали причиной смерти человека в Великобритании.

Также сообщалось, что в Черкасской области апелляционный суд освободил от тюремного срока девушку, которая убила своего новорожденного ребенка.

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Великобритания убийство подростки
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