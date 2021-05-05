Українська
$ 27,73
33,51
  1. Мировые новости
  2. Другие страны

Грозит катастрофа? Китайская неконтролируемая ракета может упасть на Землю 8 мая

5 мая, 17:01

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Вес ракеты составляет 22 тонны, и в случае, если крупные детали упадут в населенные районы, может быть нанесен ущерб

8 мая на Землю может упасть большая китайская ракета Long March 5B, которая вышла из-под контроля.

Реклама

Об этом заявил представитель Пентагона Майк Ховард, передает CNN.

По его словам, точное место входа ракеты в атмосферу Земли пока неизвестно, к тому же, оно не может быть определено раньше, чем за несколько часов до этого события.

Астрофизик Джонатан Макдауэлл из Астрофизического центра Гарвардского университета считает, что ракета может войти в атмосферу между 8 и 10 мая.

Что произошло:

Реклама

29 мая Китай запустил на орбиту базовый модуль своей будущей космической станции с помощью тяжелой ракеты-носителя Long March 5B.

В тренде
Неделя после взрыва в Чернобыле. The Guardian напомнил, как радиация расползлась по Европе

Специалисты бьют тревогу, ведь вес ракеты составляет 22 тонны, и в случае, если крупные детали упадут в населенные районы, может быть причинен большой ущерб.

Однако Макдауэлл уверяет, такая ситуация не составляет угрозы для человечества.

"Риск того, что будет нанесен какой-то ущерб или что она попадет в кого-то, довольно мал – не ничтожен, это может случиться, – но риск того, что она попадет в вас, невероятно мал. Есть вещи поважнее, о которых стоит беспокоиться", – рассказал астрофизик.

Ранее сайт "Сегодня" писал, что в конце марта Северная Корея испытала новую тактическую ракету, а президент Соединенных Штатов Джо Байден пообещал ответить в случае необходимости.

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

Украинок задержали за разврат в Турции: горячие кадры (фото, видео)
Украинок задержали за разврат в Турции: горячие кадры (фото, видео)Украина
МАУ серьезно скинула цену на 10 направлений: куда можно улететь уже сегодня
МАУ серьезно скинула цену на 10 направлений: куда можно улететь уже сегодняЭкономика
Туристов нет, пляжи пустые: что сейчас происходит на отдыхе в Турции
Туристов нет, пляжи пустые: что сейчас происходит на отдыхе в ТурцииУкраина
COVID-апокалипсис в Индии: 400 тысяч заболевших за сутки, их нечем лечить
COVID-апокалипсис в Индии: 400 тысяч заболевших за сутки, их нечем лечитьДругие страны
В Иерусалиме сошел Благодатный огонь: онлайн-трансляция (обновлено)
В Иерусалиме сошел Благодатный огонь: онлайн-трансляция (обновлено)Другие страны
COVID-апокалипсис в Индии. Власти признали рекорд по смертям – но на самом деле все еще хуже
COVID-апокалипсис в Индии. Власти признали рекорд по смертям – но на самом деле все еще хужеДругие страны

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять