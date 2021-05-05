Грозит катастрофа? Китайская неконтролируемая ракета может упасть на Землю 8 мая

Вес ракеты составляет 22 тонны, и в случае, если крупные детали упадут в населенные районы, может быть нанесен ущерб

8 мая на Землю может упасть большая китайская ракета Long March 5B, которая вышла из-под контроля.

Реклама

Об этом заявил представитель Пентагона Майк Ховард, передает CNN.

По его словам, точное место входа ракеты в атмосферу Земли пока неизвестно, к тому же, оно не может быть определено раньше, чем за несколько часов до этого события.

Астрофизик Джонатан Макдауэлл из Астрофизического центра Гарвардского университета считает, что ракета может войти в атмосферу между 8 и 10 мая.

Что произошло:

Реклама

29 мая Китай запустил на орбиту базовый модуль своей будущей космической станции с помощью тяжелой ракеты-носителя Long March 5B.

Специалисты бьют тревогу, ведь вес ракеты составляет 22 тонны, и в случае, если крупные детали упадут в населенные районы, может быть причинен большой ущерб.

Однако Макдауэлл уверяет, такая ситуация не составляет угрозы для человечества.

"Риск того, что будет нанесен какой-то ущерб или что она попадет в кого-то, довольно мал – не ничтожен, это может случиться, – но риск того, что она попадет в вас, невероятно мал. Есть вещи поважнее, о которых стоит беспокоиться", – рассказал астрофизик.

Ранее сайт "Сегодня" писал, что в конце марта Северная Корея испытала новую тактическую ракету, а президент Соединенных Штатов Джо Байден пообещал ответить в случае необходимости.