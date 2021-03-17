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Грузия погрузилась во тьму: в большей части страны пропал свет

17 марта, 02:44

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

В Грузию прекратились поставки электроэнергии из Турции

Поздно вечером 16 марта в населенных пунктах большей части Грузии исчезло электричество. Свет погас в том числе в Тбилиси, Кутаиси, Батуми и Поти.

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Об этом сообщает Sputnik Georgia.

В Государственной электросистеме страны заявили, что причиной отключения электроэнергии почти по всей Грузии стала проблема с крупной линией электропередач "Месхети", связывающей электросистемы Грузии и Турции, которая поставляет ей электричество.

"Из-за отключения 400-киловаттной линии электропередач "Месхети", связывающей электросистемы Грузии и Турции, был прерван импорт электроэнергии из Турции, и электроснабжение было отключено большей части страны", – говорится в заявлении.

Сейчас ведутся работы по устранению проблемы, подача электроэнергии постепенно восстанавливается. Государственная электросистема Грузии уже извинилась перед жителями страны за доставленные неудобства.

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Напомним, в Украине в конце января из-за непогоды были обесточены 68 населенных пунктов в пяти областях.

Мы также сообщали, что Грузия с 1 марта открыла воздушные границы для украинцев – чтобы посетить эту страну, нужен свежий негативный ПЦР-тест на коронавирус, еще один придется сдать по прилету.

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Грузия Турция свет электроэнергия электричество
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