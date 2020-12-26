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Грузия приняла резолюцию об интеграции в ЕС и НАТО

26 декабря, 03:55

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Резолюцию поддержал 81 депутат

В пятницу, 25 декабря, парламент Грузии поддержал проект резолюции о стремлении страны вступить в Европейский союз и НАТО.

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Об этом говорится на сайте парламента Грузии.

"Безальтернативным приоритетом внешней политики Грузии является членство в Организации Североатлантического договора. Трансатлантическое единство является важнейшим условием укрепления мировой безопасности", – говорится в документе.

Резолюцию поддержал 81 депутат.

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Также мы писали о том, что в Грузии парламент утвердил состав нового правительства страны. Его возглавил Георгий Гахария.

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Напомним, ранее в Грузии утвердили новый парламент.

Также мы сообщали, что объединение "Национальное движение – Сила в единстве" отказывается признать результаты выборов в Грузии и отказывается входить в парламент.

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Грузия НАТО парламент
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