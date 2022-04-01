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Грузия присоединилась к финансовым санкциям против РФ

Юлия Гаврилюк Юлия Гаврилюк Редактор Украина Сегодня
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1 апреля, 06:50
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Ранее в Грузии отказывались вводить ограничения по РФ из-за полномасштабного вторжения в Украину
Президент Грузии Саломе Зурабишвили рассказала о санкциях против РФ
Президент Грузии Саломе Зурабишвили рассказала о санкциях против РФ / Фото: Коллаж: Сегодня

Грузия присоединилась ко всем запущенным Западом финансовых санкций против РФ, влияющие на экономику страны.

Об этом заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили в эфире CNN.

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"И это действительно уже что-то важно для нашего финансового сектора", – сказала она.

В настоящее время Тбилиси поддерживает все созданные для поддержки Украины международные резолюции.

Отметим, что ранее в Грузии отказывались вводить ограничения против РФ из-за полномасштабного вторжения в Украину. Грузинское правительство отказывалось поддерживать ограничения ЕС против агрессора. Кроме того, торговые отношения между странами активизировались.

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Три крупнейших японских банка приостановят операции с российским Сбербанком

Три самых больших банки Японии прекратят долларовые операции и денежные переводы со Сбербанком РФ. Об этом сообщает Japan Today.

MUFG Bank, Mizuho Bank и Sumitomo Mitsui Banking Corp проводят долларовые расчеты со Сбербанком через США. По словам источников, нарушения их долларовых операций с российским банком, вероятно, заставит японские компании, ведущие бизнес в России, искать альтернативные способы расчетов. Сбербанк также находится в санкционном списке США еще с февраля.

Сбербанк не входит в число российских банков, исключенных ранее в этом месяце из ключевой международной платежной сети SWIFT. Многие японские компании, работающие в России, используют Сбербанк для расчетов. Три японских банка уже прекратили операции с другими крупными российскими банками.

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MUFG Bank, основное банковское подразделение Mitsubishi UFJ Financial Group Inc, также воздержится от отправки денег в Сбербанк в других иностранных валютах.

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