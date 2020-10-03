Грузия запретила транспортировку оружия в Армению и Азербайджан

Правительство Грузии запретило выдачу разрешений на транспортировку грузов военного назначения в Армению и Азербайджан из-за возобновления военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта.
Об этом в субботу, 3 октября, заявил на брифинге секретарь Совета национальной безопасности Грузии, глава МВД Вахтанг Гомелаури, сообщает ТАСС.
"Из-за военных действий между Арменией и Азербайджаном правительство Грузии временно приостановило выдачу разрешения на транспортировку грузов военного назначения через свою территорию сухопутными и воздушными маршрутами в направлении обеих стран. Об этом стороны уже проинформированы", – сказал Гомелаури.
Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что в Нагорном Карабахе началось наступление и ужесточились бои.
Также напомним, что Минская группа ОБСЕ осуждает насилие, которое происходит в Нагорном Карабахе, и призывает стороны конфликта соблюдать свои международные обязательства по защите гражданского населения.
Все подробности в спецтеме Война за Нагорный Карабах
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк