Грузия запретила транспортировку оружия в Армению и Азербайджан

Сухопутный и воздушный пути переброски оружия на Кавказ закрыты

Правительство Грузии запретило выдачу разрешений на транспортировку грузов военного назначения в Армению и Азербайджан из-за возобновления военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта.

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Об этом в субботу, 3 октября, заявил на брифинге секретарь Совета национальной безопасности Грузии, глава МВД Вахтанг Гомелаури, сообщает ТАСС.

"Из-за военных действий между Арменией и Азербайджаном правительство Грузии временно приостановило выдачу разрешения на транспортировку грузов военного назначения через свою территорию сухопутными и воздушными маршрутами в направлении обеих стран. Об этом стороны уже проинформированы", – сказал Гомелаури.

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Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что в Нагорном Карабахе началось наступление и ужесточились бои.

Также напомним, что Минская группа ОБСЕ осуждает насилие, которое происходит в Нагорном Карабахе, и призывает стороны конфликта соблюдать свои международные обязательства по защите гражданского населения.

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