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Грузовое судно перед тем, как застрять в Суэцком канале, "нарисовало" мужские гениталии (фото)

26 марта, 00:51

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Контейнеровоз следовал из Китая в Роттердам

Гигантский контейнеровоз Ever Given, который в южной части Суэцкого канала сел на мель и заблокировал движение через канал в обе стороны, перед инцидентом успел своей траекторией движения "нарисовать" мужские гениталии.

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Об этом свидетельствую данные портала Vesselfinder, передает издание Vice.

Контейнеровоз MV Ever Given класса Triple E длиной 400 метров и шириной 59 метров, следовал из Китая в Роттердам. Из-за инцидента образовался затор из более чем 230 судов.

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Как мы ранее писали, эксперты в сфере судоходства считают, что если в ближайшие несколько дней движение по каналу не будет восстановлено, судоходные компании вынуждены будут перенаправить судна в обход, что добавит примерно неделю к общему маршрут.

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Ожидается, что на спасательную операцию может уйти несколько недель.

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контейнеровоз судно суэцкий канал
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