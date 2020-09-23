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Гутерриш: Человечество столкнулось с "пятым всадником апокалипсиса"

23 сентября, 11:23

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Из-за COVID-19 планета столкнулась с эпохальным кризисом и это только генеральная репетиция перед будущими проблемами

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш недавно называл единственный способ, как можно остановить пандемию COVID-19, а теперь назвал коронавирус пятым всадником апокалипсиса.

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Об этом он заявил, выступая на общеполитических дебатах в рамках 75-й сессии Генеральной ассамблеи, передает пресс-служба ООН.

"Задачи, стоящие перед нами сегодня, не уступают по своей масштабности задачам 1945 года. Пандемия COVID-19 – это генеральная репетиция для преодоления многих будущих кризисов, и человечество сможет с ними справиться, лишь объединив усилия", – сказал он.

Гутерриш напомнил, как во время выступления в январе этого года он говорил "о четырех всадниках апокалипсиса", которые ставят под угрозу будущее человечества: рост глобальной геостратегической напряженности, изменение климата, кризис доверия на международной арене и негативные последствия внедрения цифровых технологий. Но теперь он заявил, что "в тени скрывался пятый всадник" – пандемия COVID-19.

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"Мы одновременно сталкиваемся с эпохальным кризисом в области здравоохранения, крупнейшим экономическим кризисом, самой масштабной потерей рабочих мест со времен Великой депрессии и с новыми опасными угрозами для прав человека", – сказал генсек ООН.

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По его словам, пандемия обнажила уязвимость нашего мира, выявив растущее неравенство, угрозу климатической катастрофы, социальную разобщенность и разгул коррупции. В результате этих проблем впервые за 30 лет увеличивается число людей, живущих за чертой бедности, и снижаются показатели развития человеческого потенциала.

Как сообщали новости "Сегодня", в этом году юбилейная 75-я Генассамблея ООН проходит в онлайн-режиме. Главы государств выступают не вживую, а через записанные видеообращения. Вот и президент Украины на открытии заседания высокого уровня обратился к миру через телеэкран, заявив, что оккупация Крыма и военная агрессия России на Донбассе напоминают попытку вернуться к разделению сфер влияния. Читайте подробней обращение Зеленского на Генассамблее ООН.

Видео: president.gov.ua

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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ООН коронавирус пандемия Гутерриш COVID-19

Источник: Сегодня

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