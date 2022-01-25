Хакеры атаковали "БелЖД", чтобы остановить Путина – какие требования выдвинули

Хакерская группа "Киберпартизаны" заявила об атаке на компьютерную сеть "Белорусской железной дороги" для предотвращения переброски российских войск.
Об этом они сообщили в Telegram.
"БелЖД (Белорусская железная дорога – Редю) по команде террориста Лукашенко (самопровозглашенного президента – Ред.) в эти дни пропускает оккупационные войска (российские войска под видом учений – Ред.) на нашу землю. В рамках киберкампании "Пекло" мы зашифровали основную часть серверов, баз данных и рабочих станций БелЖД с целью замедлить и нарушить работу дороги. Бекапы уничтожены", – говорится в сообщении.
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В качестве доказательства успешности атаки хакеры выложили скрины с сервера бекапов (резервная копия) в процессе их уничтожения. Кроме того, в заявлении "Киберпартизан" подчеркивается, что они оставили нетронутой "автоматику и системы безопасности во избежание аварийных ситуаций".
Одновременно с этим хакеры выдвинули условия, на которых готовы передать ключи шифрования: это остановка переброски российских войск на территорию Беларуси и освобождение 50 политзаключенных.
Военные учения Беларуси и России
- Россия и Беларусь в феврале проведут военные учения "Союзная решимость – 2022" возле границ Украины и Евросоюза. В Минобороны Беларуси отметили, что "генеральные штабы ВС двух стран приступили к планированию совместной проверки сил реагирования Союзного государства". Основной целью проверки станет оценка готовности военной составляющей выполнить задачи по нейтрализации угроз на границах Союзного государства. Также Россия перебросила истребители в Беларусь.
- В сентябре Россия и Беларусь провели у границ Украины масштабные военные учения "Запад-2021", в которых приняли участие десятки тысяч военных. Президент Владимир Зеленский оценивал вероятность нападения России на Украину во время этих учений как особенно высокую.
- Кроме того, в 2017 году Беларусь и Россия уже проводили учения "Запад". По оценкам украинского руководства, в учениях приняли участие 120 тысяч военнослужащих, более 10 тысяч единиц боевой техники, около 100 летательных аппаратов и около 40 кораблей/подводных лодок различного класса. РФ намного превысила заявленную изначально численность войск. Что говорили украинские наблюдатели об учениях Запад-2017.