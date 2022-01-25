Хакеры атаковали "БелЖД", чтобы остановить Путина – какие требования выдвинули

Цель атаки – замедлить работу железнодорожной сети, заявляют хакеры

Владимир Путин (справа). Фото: коллаж "Сегодня"

Хакерская группа "Киберпартизаны" заявила об атаке на компьютерную сеть "Белорусской железной дороги" для предотвращения переброски российских войск.

Об этом они сообщили в Telegram.

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"БелЖД (Белорусская железная дорога – Редю) по команде террориста Лукашенко (самопровозглашенного президента – Ред.) в эти дни пропускает оккупационные войска (российские войска под видом учений – Ред.) на нашу землю. В рамках киберкампании "Пекло" мы зашифровали основную часть серверов, баз данных и рабочих станций БелЖД с целью замедлить и нарушить работу дороги. Бекапы уничтожены", – говорится в сообщении.

В качестве доказательства успешности атаки хакеры выложили скрины с сервера бекапов (резервная копия) в процессе их уничтожения. Кроме того, в заявлении "Киберпартизан" подчеркивается, что они оставили нетронутой "автоматику и системы безопасности во избежание аварийных ситуаций".

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Одновременно с этим хакеры выдвинули условия, на которых готовы передать ключи шифрования: это остановка переброски российских войск на территорию Беларуси и освобождение 50 политзаключенных.

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