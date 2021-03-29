Хакеры атаковали телеканал в Австралии из-за расследования о Путине

Хакеры сорвали эфир австралийский канала 9News Australia, в котором был запланирован показ программы об уничтожении российским президентом Владимиром Путиным своих врагов с помощью химагентов. Эксперты предполагают, что кибератаку провели из России.

Реклама

Об этом сообщает DW.

Канал 9News Australia готовил к показу очередной выпуск расследовательской программы Under Investigation, в этот раз посвященный "смертоносной кампании уничтожения с помощью химагентов", развернутой Путиным "против его врагов" в западных странах.

Эксперты, с которыми советовался канал после атаки, считают, что за ней, скорее всего, стоят хакеры "из России, что объясняется изощренностью" нападения.

"Идет ли речь о криминальном саботаже, или это – дело рук иностранного государства, сейчас расследуется, однако очевидно, что эта атака может выявить уязвимость общенационального масштаба", - заявили на 9News Australia.

В тренде COVAX назвала сроки возобновления поставок вакцины AstraZeneca из Индии

Реклама

Из-за атаки каналу пришлось вместо прямого эфира давать передачи в записи. Пока IT-специалисты восстанавливают производственные системы, сотрудники телеканала работают из дома.

В то же время, на канале отметили, что эпизод о российском президенте уже готов, и действия киберпреступников не помешают показать его в эфире.

Напомним, на днях депутаты парламент Германии, а также некоторых земельных парламентов подверглись хакерской атаке, ответственность за которую может нести Россия.

Мы также сообщали, что Россию обвинили в кибератаках на Европейское агентство лекарственных средств в декабре 2020 года, в результате которых были похищены документы о вакцине от коронавируса Pfizer/BioNTech.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама