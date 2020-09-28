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Хакеры из Азербайджана взломали сайты крупных СМИ Армении

28 сентября, 02:23

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

В Армении утверждают, что взлом быстро исправили

Неизвестные хакеры из Азербайджана на фоне военного конфликта в Нагорном Карабахе провели кибератаку на армянские средства массовой информации и новостные сайты, разместив на них видео с азербайджанским президентом Ильхамом Алиевым.

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Об этом сообщила пресс-служба Службы нацбезопасности Армении.

В Службе нацбезопасности уточнили, что сайты 1in.am, armenpress.am, news.am, mamul.am и ряда других новостных изданий находятся на серверном домене иностранной компании Cloudflare на договорной основе – и именно их настройки были изменены.

Там также сообщили, что все исправили за короткое время.

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Взлом взяла на себя команда азербайджанских хакеров Karabakh Hacking Team. Во время взлома на перечисленных ресурсах на фоне азербайджанского флага транслировалось видео с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. По словам хакеров, они взломали около 90 армянских сайтов.

Напомним, белорусские хакеры прервали онлайн-трансляцию вечерних новостей на странице Белорусской государственной телерадиокомпании роликами c избиениями и задержаниями протестующих силовиками после президентских выборов в Беларуси.

Все подробности в спецтеме Война за Нагорный Карабах

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Азербайджан Армения война хакеры нагорный карабах
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