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Хакеры ГРУ взломали почту норвежских депутатов: результаты расследования

8 декабря, 16:38

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

К кибератаке на Стортинг причастны "кибербойцы" APT28, или Fancy Bear

За сентябрьской хакерской атакой на норвежский парламент, которая закончилась взломом электронной почты его работников и депутатов, стоят российские хакеры.

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К такому выводу, как сообщает Associated Press, пришли в Агентстве внутренней безопасности королевства.

В спецслужбе считают кибератаку частью более широкой кампании, которая длится как минимум с 2019 года не только против Норвегии, но и против других стран.

Предполагается, что электронную переписку норвежских депутатов похитили хакеры из кибергруппировки APT28, или Fancy Bear, которую связывают с ГРУ.

В то же время, явных доказательств для выдвижения обвинения собрать не получилось, поэтому расследование было завершено.

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Ранее к аналогичным выводам пришли и в парламенте, проведя внутреннее расследование. Оно показало самые уязвимые места системы кибербезопасности законодательного органа – это слишком простые пароли и однофакторная аутентификация.

Напомним, что в августе в Норвегии задержали мужчину по подозрению в шпионаже в пользу России. В ответ на это из Осло выслали российского дипломата.

Также мы писали, что ранее в этом году криминальная полиция и агентство по борьбе с киберпреступностью Германии обвинили Россию в причастности ко взлому рабочей электронной почты канцлера Ангелы Меркель.

О другом киберскандале, в котором оказалась Россия, смотрите в видеосюжете:

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Россия Норвегия хакеры кибератака кибербезопасность хакерская атака
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