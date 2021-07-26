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ХАМАС устроил пожары в Израиле с помощью воздушных шаров

26 июля 2021 1:43

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

В ответ самолеты Армии обороны Израиля обстреляли ряд целей в Газе поздно вечером в воскресенье

В Израиле отреагировали на взрывные шары из сектора Газа / коллаж "Сегодня"

В Израиле отреагировали на взрывные шары из сектора Газа / коллаж "Сегодня"

В Израиле в воскресенье вспыхнуло сразу несколько пожаров на территории регионального совета Эшколь, которые оказались результатом поджогов с помощью воздушных шаров, которые были отправлены из сектора Газа группировкой ХАМАС

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Об этом сообщила пресс-служба пожарной и спасательной службы Израиля, передает The Times of Israel.

Ранее так называемое подразделение поджигателей ХАМАСа само опубликовало в соцсетях видео с запуском взрывных шаров в сторону израильской территории.

В ответ самолеты Армии обороны Израиля обстреляли ряд целей в Газе поздно вечером в воскресенье.

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Израильские военные сообщили, что поразили несколько зданий на военной базе ХАМАС, а также "инфраструктуру, используемую для деятельности" террористической группировки.

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Результаты исследования. Фото: коллаж "Сегодня"

Палестинские СМИ сообщили, что их группировки открыли огонь из пулеметов по израильским самолетам над сектором Газа в ходе авиаударов и им удалось сбить беспилотник. В то же время в Армии обороны Израиля эту информацию не подтврдили.

В ответ на поджоги Израиль также объявил, что вдвое сокращает зону рыбной ловли у берегов Газы.

Напомним, между Израилем и сектором Газа с 21 мая продолжается перемирие. С начала мая, за 11 дней вооруженного конфликта, погибло более 200 человек, большинство – в секторе Газа. Палестинцы выпустили по израильским городам тысячи ракет – система противоракетной обороны Израиля "Железный купол" трудилась как никогда, но не все атаки удавалось отразить.

Мы также писали, что 22 июля в центре города Газа прогремел мощный взрыв на рынке, в результате один человек погиб и 10 получили ранения.

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