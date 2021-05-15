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ХАМАС заявило о прекращении огня по Тель-Авиву

15 мая, 22:37

Виталий Семченко Виталий Семченко

Перемирие продлится всего два часа – с 22.00 до 24.00 субботы

Фото : REUTERS/Mohammed Salem

Фото : REUTERS/Mohammed Salem

Военное крыло палестинского движения ХАМАС заявило о двухчасовом прекращении огня против Израиля.

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Об этом сообщает Times of Israel.

"Бригады аль-Кассам" дают жителям Тель-Авива перемирие на два часа, с 22.00 до 24.00", – сообщил представитель боевиков Абу Убайда.

Тем временем, президент США Джо Байден в телефонном разговоре заявил президенту Палестины Махмуду Аббасу, что ХАМАС "должно прекратить ракетные обстрелы Израиля".

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"Президент подчеркнул его решительную приверженность урегулированию переговорным путем на основе сосуществования двух государств... Такой поход является лучшим способом для достижения справедливого и прочного урегулирования палестино-израильского конфликта", – говорится в пресс-релизе Белого дома.

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Напомним, сегодня Израиль нанес четыре ракетных удара по 11-этажному зданию в секторе Газа, в котором располагались представительства телеканала Al Arabiya, агентства Associated Press и других медиа.

Подробнее о ситуации в секторе Газа – читайте в материале "Сегодня".

Все подробности в спецтеме Война между Палестиной и Израилем

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