ХАМАС заявило о прекращении огня по Тель-Авиву

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Военное крыло палестинского движения ХАМАС заявило о двухчасовом прекращении огня против Израиля.
Об этом сообщает Times of Israel.
"Бригады аль-Кассам" дают жителям Тель-Авива перемирие на два часа, с 22.00 до 24.00", – сообщил представитель боевиков Абу Убайда.
Тем временем, президент США Джо Байден в телефонном разговоре заявил президенту Палестины Махмуду Аббасу, что ХАМАС "должно прекратить ракетные обстрелы Израиля".
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"Президент подчеркнул его решительную приверженность урегулированию переговорным путем на основе сосуществования двух государств... Такой поход является лучшим способом для достижения справедливого и прочного урегулирования палестино-израильского конфликта", – говорится в пресс-релизе Белого дома.
Напомним, сегодня Израиль нанес четыре ракетных удара по 11-этажному зданию в секторе Газа, в котором располагались представительства телеканала Al Arabiya, агентства Associated Press и других медиа.
Подробнее о ситуации в секторе Газа – читайте в материале "Сегодня".
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