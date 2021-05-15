ХАМАС заявило о прекращении огня по Тель-Авиву

Перемирие продлится всего два часа – с 22.00 до 24.00 субботы

Фото : REUTERS/Mohammed Salem

Военное крыло палестинского движения ХАМАС заявило о двухчасовом прекращении огня против Израиля.

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Об этом сообщает Times of Israel.

"Бригады аль-Кассам" дают жителям Тель-Авива перемирие на два часа, с 22.00 до 24.00", – сообщил представитель боевиков Абу Убайда.

Тем временем, президент США Джо Байден в телефонном разговоре заявил президенту Палестины Махмуду Аббасу, что ХАМАС "должно прекратить ракетные обстрелы Израиля".

"Президент подчеркнул его решительную приверженность урегулированию переговорным путем на основе сосуществования двух государств... Такой поход является лучшим способом для достижения справедливого и прочного урегулирования палестино-израильского конфликта", – говорится в пресс-релизе Белого дома.

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Напомним, сегодня Израиль нанес четыре ракетных удара по 11-этажному зданию в секторе Газа, в котором располагались представительства телеканала Al Arabiya, агентства Associated Press и других медиа.

Подробнее о ситуации в секторе Газа – читайте в материале "Сегодня".

Все подробности в спецтеме Война между Палестиной и Израилем