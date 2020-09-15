Лукашенко "помогает", а Украина не пускает: тысячи хасидов живут на границе (фото, видео)

Ситуация с хасидами, которые находятся на нейтральной полосе между Украиной и Беларусью, остается напряженной. Застрявшие на границе паломники уже получили помощь от Красного Креста, но белорусский президент Александр Лукашенко тоже распорядился оказывать им содействие. Сами иностранцы признаются, что "чувствуют себя беженцами".

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Так, по сообщению близкого к администрации президента Беларуси Telegram-канала "Пул Первого", Лукашенко распорядился помочь хасидам.

"Он поручил оказать всю необходимую помощь. Сегодня Лукашенко доложили и о ситуации на границе", - говорится в сообщении.

В свою очередь, украинские дипломаты призвали белорусов не оформлять выезд в Украину лиц, не подпадающих под категорию исключений, сообщили на официальном сайте Министерства иностранных дел.

"В течение последних суток на украинском-белорусском участке государственной границы фиксируется прибытие групп иностранных граждан, которые, несмотря на ограничение въезда пытаются попасть в Украину для празднования Рош ха-Шана. МИД Украины обращает внимание иностранцев и лиц без гражданства к необходимости неукоснительного соблюдения законодательства Украины по вопросам въезда и пребывания на ее территории", – подчеркнули дипломаты.

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В МИДе заявили, что обратились "к белорусской стороне с ходатайством не совершать оформления на выезд в Украину лиц, не подпадающих под категорию исключений".

"МИД Украины обращается ко всем путешествующим с настойчивым ходатайством уважать действующие правила в сфере пограничного контроля и не допускать создания осложненных ситуаций в пунктах пропуска через государственную границу", - добавили в министерстве.

В свою очередь, хасиды, оказавшиеся между Украиной и Беларусью, рассказали, что чувствуют себя беженцами, сообщает БЕЛТА.

"Чувствуем себя беженцами. Разместились прямо на земле. Этой ночью спали в одной палатке ввосьмером. Палатка, не рассчитанная на столько человек, сломалась. С наступлением сумерек похолодало, дети тряслись от холода, пока не прибыла помощь от Красного Креста. Волонтеры передали нам теплые одеяла, горячее питье. Сейчас не хватает элементарного – памперсов для детей", - заявила паломница Одель Леви.

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Она рассказала, что более 20 лет ездила в Умань и призналась, что "если бы знала, что будет такая ситуация, оставила бы детей дома". Женщина добавила, что самому младшему из ее детей всего четыре месяца.

Между тем, на Telegram-канале Тut.by выложили видео с прибытием губернатора Гомельской области к паломникам.

Видео: Telegram-канал tut.by

Ранее мы сообщали, что в Украине паломник-хасид попался на взятке на границе.

Также напомним, в Умани брацлавские хасиды раскидали вокруг могилы Раби Нахмана "карантинные" ограждения.

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