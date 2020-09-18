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Хасиды встретят Новый год недалеко от границы с Украиной: названы города

18 сентября, 18:08

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Оставшиеся в Беларуси паломники решили не отдаляться от границы

Около 600 паломников-хасидов, которых не пустили в Украину встретить иудейский 5781-й Новый год, вернулись в Беларусь. После трех дней, проведенных на нейтральной зоне, отмечать праздник Рош ха-Шана паломники отправятся в Пинск и Гомель.

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Возле белорусского пограничного перехода "Новая Гута" хасидов встретили автобусы и такси, чтобы увезти обратно в Беларусь, сообщает Telegram-канал NEXTA.

Любопытно, что паломники не отправились в столичный Минск, а решили осесть в райцентре Пинск и областном центре Гомель, расположенных всего в нескольких десятках километров от украинской границы.

Паломники хотели отметить иудейский Новый год Умани Черкасской области. Однако в связи с ограничениями на въезд в Украину из-за COVID-19 для иностранцев, попасть в Умань хасидам не удалось.

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Сайт "Сегодня" сообщал, что после ухода паломников оказалось, что нейтральная зона между КПП Новые Яриловичи и Нова Гута была превращена в свалку мусора.

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Напомним, главный раввин Украины Моше Реувен Асман в эфире канала "Украина 24" рассказал, чтона границе пытались до последнего найти компромисс с паломниками: "Я связывался и с хасидами, и с чиновниками, пытались найти какую-то форму — возможно, чтобы частично приехали. Но, к сожалению, не удалось этого сделать".

При этом еще сутки назад хасиды не намеревались возвращаться в Беларусь:

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Беларусь паломники хасиды гомель граница Украины

Источник: Сегодня

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