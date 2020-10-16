Хирург 30 лет насиловал и домогался детей – более 300 жертв

Во Франции обвинили хирурга в насилии и сексуальных домогательствах в отношении 312 человек.
Об этом сообщает BFMTV.
Во время расследования выяснилось, что преступления были совершены в период с 1986 по 2014 год в разных медучреждениях Франции.
Большинство жертв были моложе 20 лет, среди них – дети.
Впервые в правоохранительные органы обратились родители шестилетней девочки в 2017 году. С тех пор в отношении мужчины ведутся следственные действия, сам он в настоящее время заключен под стражу.
Сейчас следствие выясняет, мог ли он сексуально злоупотреблять детьми, находящимися под наркозом или спящими в больничной палате.
Ранее мы писали, что в Николаевской области 14-летнего подростка подозревают в изнасиловании восьмилетнего мальчика. Пострадавший ребенок обратился за помощью к прохожим, как только увидел кого-то из взрослых.
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