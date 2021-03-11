Українська
$ 27,7
32,93
  1. Мировые новости
  2. Другие страны

Хлопок vs синтетика: какие маски лучше защищают от COVID-19

11 марта, 05:43

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Ученые также исследовали медицинские маски

Национальный институт стандартов и технологий Соединенных Штатов (NIST) провел исследование, в ходе которого в лаборатории сравнили фильтрующие свойства масок, изготовленных из различных материалов, и оказалось, что не все они защищают от коронавируса одинаково.

Реклама

Об этом сообщает Daily Mail.

Исследование показало, что хлопковые маски для лица лучше отфильтровывают частицы коронавируса, чем синтетические, сделанные из таких искусственных материалов, как нейлон и полиэстер.

Причем высокая влажность выдыхаемого воздуха улучшает фильтрующие свойства хлопковых масок на 33%.

Отмечается, что клочки ткани, из которой изготавливались маски, поместили в небольшую коробку, в которой была установлена влажность 99%, близкая к влажности дыхания. Затем их надели на трубку, откачивающую воздух и частицы с той же скоростью и силой, что и при нормальном дыхании человека.

Реклама

И хлопок показал отличные результаты, а вот фильтрующие свойства синтетики не улучшились даже при воздействии высокой влажности.

В тренде
"Вагнергейт" и пророчество Гордона: в Bellingcat отреагировали на слухи вокруг фильма

"Хлопковые ткани – отличный выбор. Это новое исследование показало, что хлопок подходит для масок еще больше, чем мы думали", – отметил один из исследователей NIST Кристофер Зангмайстер.

Что касается хирургических и медицинских масок, то ученые выяснили, что их свойства не зависят от влажности, но в целом они не менее эффективны, чем хлопковые маски.

Напомним, производитель масок для общественного здравоохранения Франции компания BioSerenity объявила во вторник, что разработала первую "фильтрующую и обеззараживающую" маску против COVID-19 и других вирусов.

Мы также сообщали, что согласно последним исследованиям ученых США, использование сразу двух масок, плотно прилегающих к лицу, может значительно снизить воздействие коронавируса на человека.

Реклама

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

защита хлопок маска коронавирус маска для лица
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Гнев Божий: Папа Римский предсказал новый всемирный потоп
Гнев Божий: Папа Римский предсказал новый всемирный потопДругие страны
В Южной Корее после прививки AstraZeneca умерли восемь человек
В Южной Корее после прививки AstraZeneca умерли восемь человекДругие страны
"Это атомная бомба": ученые предупредили о катастрофе из-за "бразильского" штамма COVID-19Другие страны
Случайная находка на пляже обеспечила женщину до конца жизни (фото)
Случайная находка на пляже обеспечила женщину до конца жизни (фото)Фаново
Падали друг за другом в пропасть: видео жуткой гибели студентов в Боливии
Падали друг за другом в пропасть: видео жуткой гибели студентов в БоливииДругие страны
Израиль не признает вакцину, которой прививают украинцев – посол
Израиль не признает вакцину, которой прививают украинцев – посолУкраина

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...
Хочешь быть в курсе последних событий?
Подпишись на уведомления. Показываем только срочные и важные новости.
Хочу быть в курсе
Я еще подумаю
Пожалуйста, снимите блокировку сообщений в браузере!

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять