Хотели выразить любовь, но потеряли терпение: на похоронах президента Танзании погибли 45 человек

В Танзании во время церемонии прощания с президентом Джоном Магуфули, который умер 17 марта из-за проблем с сердцем, погибли 45 человек. Еще 37 получили травмы.

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Об этом сообщает The Citizen.

Давка произошла на второй день похорон, 21 марта, когда на стадионе в Дар-эс-Саламе для публичного прощания выставили гроб с телом покойного президента и люди пытались прорваться к нему, чтобы проститься.

Похороны президента Танзании, фото: REUTERS/Emmanuel Herman

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"Люди пришли, чтобы выразить свою любовь к покойному лидеру, но их оказалось очень много, и некоторые потеряли терпение и попытались обходными путями пробраться на стадион", – сказал полицейский.

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Ранее была информация, что на похоронах Магуфули погибли пять человек – члены одной семьи. Четверо из них – дети.

Несмотря на то, что официальная причина смерти Джона Магуфули – сердечный приступ, оппозиция утверждает, что его в начале марта госпитализировали с коронавирусом.

Джон Магуфули – известный отрицатель COVID-19, который неоднократно заявлял, что победил COVID-19 с помощью "воли Божьей". Сам же он отказывался вводить ограничительные меры в стране из-за коронавируса и хвалил тех, кто не носит медицинские маски.

Напомним, на юге Танзании в феврале была зафиксирована вспышка неустановленной инфекции, которая вызывала у большинства людей тошноту и кровавую рвоту, на тот момент от нее умерли 15 человек.

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