Українська
$ 27,76
33,41
  1. Мировые новости
  2. Другие страны

Хуситы атаковали нефтехранилище в Саудовской Аравии: цена нефти резко подскочила

8 марта, 02:59

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Добыча нефти в стране не пострадала

Один из крупнейших объектов добычи нефти в Саудовской Аравии – нефтехранилище у порта Рас-Туннура – подвергся ракетному обстрелу со стороны йеменских повстанцев-хуситов.

Реклама

Об этом в воскресенье, 7 марта заявили власти страны, передает Bloomberg.

Атака на резервуар для хранения нафти в экспортном терминале была совершена с помощью дронов, прилетевших со стороны Персидского залива. Осколок от ракеты также упал недалеко от жилого комплекса сотрудников национальной нефтяной компании Saudi Aramco в Дахране.

В Министерстве энергетики страны утверждают, что в результате атак не пострадали ни объекты, ни люди, ни добыча нефти.

В тренде
Страшное ДТП автобуса с украинцами в Польше: все подробности

Тем не менее, как отмечает издание, на фоне последних нападений на нефтяные объекты поддерживаемых Ираном хуситов, цены на нефть резко подскочили и, по последним данным, уже превышают 70 долларов за баррель.

Реклама

\

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

нефть атака Саудовская Аравия нападение хуситы
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Вакцинацию от коронавируса придется делать регулярно – BioNTech
Вакцинацию от коронавируса придется делать регулярно – BioNTechДругие страны
Гнев Божий: Папа Римский предсказал новый всемирный потоп
Гнев Божий: Папа Римский предсказал новый всемирный потопДругие страны
ЕС поддержал требование Санду распустить пророссийский парламент Молдовы
ЕС поддержал требование Санду распустить пророссийский парламент МолдовыДругие страны
Случайная находка на пляже обеспечила женщину до конца жизни (фото)
Случайная находка на пляже обеспечила женщину до конца жизни (фото)Фаново
Падали друг за другом в пропасть: видео жуткой гибели студентов в Боливии
Падали друг за другом в пропасть: видео жуткой гибели студентов в БоливииДругие страны
Откуда ждать новой катастрофы. Семь главных уроков ковидного года от Юваля Ноя Харари
Откуда ждать новой катастрофы. Семь главных уроков ковидного года от Юваля Ноя ХарариДругие страны

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...
Хочешь быть в курсе последних событий?
Подпишись на уведомления. Показываем только срочные и важные новости.
Хочу быть в курсе
Я еще подумаю
Пожалуйста, снимите блокировку сообщений в браузере!

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять