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Иммунитет к СOVID-19 есть у менее 10% населения Земли – ВОЗ

1 марта, 06:09

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

В ВОЗ по-прежнему рассчитывают на массовую вакцинацию

Антитела к коронавирусу COVID-19 на данный момент есть у менее 10% населения Земли и значительно увеличить этот процент можно только с помощью вакцинации.

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Об этом заявила главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения Сумья Сваминатан в интервью, размещенном на странице ВОЗ в Twitter.

Сваминатан рассказала, что такие данные основываются на десятках проведенных в мире исследований. По ее словам, о достижении коллективного иммунитета к коронавирусу речь не идет даже там, где в некоторых районах переболели более 50% жителей.

"Есть территории, особенно в районах с большой плотностью населения, где 50-60% жителей заразились инфекцией и имеют антитела, но это не означает, что весь город, провинция или страна достигли коллективного иммунитета", – объяснила она.

Сваминатан уточнила, что достичь коллективного иммунитета в мире можно только с помощью массовой вакцинации в большинстве стран. Именно поэтому ВОЗ настаивает, чтобы к программе COVAХ подключились как можно больше стран.

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Напомним, южноафриканский штамм коронавируса на две трети снижает иммунный ответ у людей, вакцинированных препаратом Pfizer.

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Мы также сообщали, что в США считают, что к апрелю COVID-19 может "в основном исчезнуть" в стране, поскольку с января количество ежедневных инфицирований снизилось на 77%.

Все подробности в спецтеме Вакцина от коронавируса

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