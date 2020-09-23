В Минске ждут тайной инаугурации Лукашенко. Власти отрицают

Официально в Минске пока не говорят, когда состоится церемония

Инаугурация действующего президента Беларуси Александра Лукашенко, который согласно официальным данным Центральной избирательной комиссии страны, победил на выборах, должна состояться в ближайшие дни, однако точной даты пока нет.

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Как известно, согласно законодательству страны, инаугурация должна состоятся не позднее двух месяцев с момента выборов – до 9 октября.

Официально пока у Лукашенко не говорят, когда состоится церемония.

Однако, по данным Telegram-канала Nexta, власти в настоящий момент рассматривают несколько дат.

"За сегодня мы получили сообщения о предполагаемых датах: 23 сентября (завтра) в 12:00 или 27/28 сентября (воскресенье/понедельник). Но наиболее вероятно, что процесс коронации узурпатора может и правда пройти в воскресенье – об этом косвенно намекает факт того, что на Президент-Отеля закрыто бронирование номеров на 27, 28 и 29 сентября. Также наши российские источники говорят о том, что в Минск приглашены видные российские чиновники", – сообщает канал.

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Также отмечается, что 28 и 29 сентября в Минске также пройдет VII форум регионов Беларуси и России.

"Однако Лукашенко вполне себе может и совместить приятное с полезным – особенно на фоне взятого незаконным правителем курса на более плотную дружбу с РФ, а также заявлениях "о своем Отечестве от Бреста до Владивостока", – отметил канал.

Журналисты также отмечают, что тайно провести инаугурацию у Лукашенко не получится.

"Да и сотни тысяч белорусов, которые выйдут на улицы в этот день, явно скажут свое слово", – отмечает канал.

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Ранее лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявила, что протесты в республике могут продолжаться месяцы и даже годы.

Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

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