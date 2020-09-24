Оговорка по Фрейду: Лукашенко положил "красную руку" на Конституцию (видео)

На белорусском телевидении во время освещения тайной "инагурации" Александра Лукашенко, которую оппозиция уже сравнила с "воровской сходкой", допустили довольно символическую оговорку.
Так, во время выпуска новостей на "Беларусь-1" ведущий, описывая церемонию, сказал, что Лукашенко положил "красную руку" на Конституцию.
По всей видимости, журналист хотел сказать правую руку, но свою ошибку он так и не исправил.
"В торжественной обстановке солдаты роты почетного караула внесли государственный флаг и штандарт президента. Александр Лукашенко принес присягу на верность своему народу и отечеству на беларусском языке, положив красную руку на Конституцию", - сказал диктор и продолжил зачитывать текст.
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Вскоре на ошибку ведущего обратили внимание пользователи соцсетей и СМИ. Ошибку диктора называют "оговоркой по Фрейду", имея в виду жестокость, с которой подконтрольные Лукашенко силовики пытаются подавлять мирные акции протеста в стране.
Напомним, ранее белорусы бурно отреагировали на тайную инаугурацию Лукашенко.
Все подробности в спецтеме Новая волна протестов в Беларуси
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