Оговорка по Фрейду: Лукашенко положил "красную руку" на Конституцию (видео)

Во время освещения церемонии ведущий оговорился

На белорусском телевидении во время освещения тайной "инагурации" Александра Лукашенко, которую оппозиция уже сравнила с "воровской сходкой", допустили довольно символическую оговорку.

Реклама

Так, во время выпуска новостей на "Беларусь-1" ведущий, описывая церемонию, сказал, что Лукашенко положил "красную руку" на Конституцию.

По всей видимости, журналист хотел сказать правую руку, но свою ошибку он так и не исправил.

"В торжественной обстановке солдаты роты почетного караула внесли государственный флаг и штандарт президента. Александр Лукашенко принес присягу на верность своему народу и отечеству на беларусском языке, положив красную руку на Конституцию", - сказал диктор и продолжил зачитывать текст.

Читайте также: В ЕС официально признали нелегитимной тайную инаугурацию Лукашенко

"Красная" рука Лукашенко. Источник: REFORM BY

Реклама

Вскоре на ошибку ведущего обратили внимание пользователи соцсетей и СМИ. Ошибку диктора называют "оговоркой по Фрейду", имея в виду жестокость, с которой подконтрольные Лукашенко силовики пытаются подавлять мирные акции протеста в стране.

Реклама

Напомним, ранее белорусы бурно отреагировали на тайную инаугурацию Лукашенко.

Все подробности в спецтеме Новая волна протестов в Беларуси

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама