Индия планирует представить собственную вакцину от COVID-19 через два месяца

Государственный совет по медицинским исследованиям Индии (ICMR) и частная компания Bharat Biotech в ноябре начали третий этап испытаний вакцины от коронавирусной инфекции COVAXIN, в котором должны принять участие 26 тыс. добровольцев.

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Об этом сообщает Reuters.

По словам министра здравоохранения Индии Харша Вардхана, испытания местной вакцины от COVID-19 могут завершиться через месяц или два.

"Мы находимся в процессе разработки наших местных вакцин, и в ближайшие один-два месяца мы завершим испытания третьей фазы", - сказал он.

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Министр рассказал, что индийское правительство планирует вакцинировать от 200 до 250 миллионов индийцев к июлю.

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Ученый из ICMR сообщил агентству, что вакцина может быть запущена в феврале или марте.

Напомним, по данным ВОЗ, четыре вакцины против коронавируса в настоящее время находятся на финальной стадии разработки, они прошли испытания, но окончательно не зарегистрирована еще ни одна из них.

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