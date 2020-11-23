Индия планирует представить собственную вакцину от COVID-19 через два месяца

Государственный совет по медицинским исследованиям Индии (ICMR) и частная компания Bharat Biotech в ноябре начали третий этап испытаний вакцины от коронавирусной инфекции COVAXIN, в котором должны принять участие 26 тыс. добровольцев.
Об этом сообщает Reuters.
По словам министра здравоохранения Индии Харша Вардхана, испытания местной вакцины от COVID-19 могут завершиться через месяц или два.
"Мы находимся в процессе разработки наших местных вакцин, и в ближайшие один-два месяца мы завершим испытания третьей фазы", - сказал он.
Министр рассказал, что индийское правительство планирует вакцинировать от 200 до 250 миллионов индийцев к июлю.
Ученый из ICMR сообщил агентству, что вакцина может быть запущена в феврале или марте.
Напомним, по данным ВОЗ, четыре вакцины против коронавируса в настоящее время находятся на финальной стадии разработки, они прошли испытания, но окончательно не зарегистрирована еще ни одна из них.
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