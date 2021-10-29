Мир
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
😷 Киев в красной зоне ❌ ДТП с мажором в Харькове 👻 Хэллоуин-2021 💡 Большое обновление сетей
Результаты поиска

Выберите рубрику

Рубрика

Все рубрики
Украина
Регионы
Власть
Деньги
Мир
Некрологи
Life
Звезды
Сюжет дня
Интервью
Новости компаний
Авторские статьи
Киев
Происшествия и криминал
Мультимедиа
Спорт
Подкасты
Игра
Лайфхакер
Техно
Еда
Онлайн-конференции
Видео
Hub
Религия
Выборы 2019

Выберите дату

Дата

Сортировать по

Сортировать по

Новейшие
старые
По просмотрам
За последние 24 часа
За последний месяц
За текущий год
СЕГОДНЯ Мировые новости Другие страны

Индия, США, Россия вошла в тройку стран-лидеров по количеству смертей из-за селфи

Оксана Тесленко Оксана Тесленко Редакторка
29 октября, 21:33
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Каждый третий погибший был путешественником
Одними из самых распространенных причин смерти исследователи называют утопление, дорожные аварии и падения с высоты. Коллаж "Сегодня".
Одними из самых распространенных причин смерти исследователи называют утопление, дорожные аварии и падения с высоты. Коллаж "Сегодня".

С января 2008 года по июль 2021-го в мире официально зарегистрировали 379 смертей из-за селфи.

Его составили испанские исследователи из iO Foundation, их работа скоро появится в журнале Journal of Travel Medicine.

Реклама

Смертельные селфи

Каждый третий погибший был путешественником. Больше всего случаев зафиксировали в Индии — 100, на втором месте США — 39, на третьем — Россия с 33 летальными исходами. Всего в рейтинг попали 50 стран.

"Лидерство Индии частично объясняется тем, что многие люди в стране делают селфи, высовываясь из окна или двери поезда. В США или России уровень смертности связан, скорее всего, с размером стран и большой площадью некоторых туристических зон. Многие люди путешествуют в одиночку и могут подвергнуть себя риску", — объяснила соавтор исследования Кристина Хуэсас.

Напомним, бывший нападающий Манчестер Юнайтед и сборной Англии 35-летний Уэйн Руни по прозвищу Шрек угодил в очередной скандал – интересно, простит ли его жена в этот раз.

Реклама

13-летний мальчик ради оригинального селфи оказался под электропоездом – ребенок получил травмы несовместимые с жизнью

смертьселфи
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал
Все новости
Мир
Показать еще
Реклама
Все новости
Последние новости
Показать еще
Прямая трансляция ukraine24
Дневник независимости 🇺🇦

29 октября 1991. Постановлением Верховной Рады Украины министром труда Украины назначен Михаил Каскевич...

Погрузиться в тот день
Валюта
Курс гривни Сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

26.33

Российский рубль (₽)

0.374

Евро (€)

30.5

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Мир
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять