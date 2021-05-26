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Индийский штамм COVID-19 может распространиться по 60 странам. ВОЗ дала тревожный прогноз

26 мая, 08:27

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

В данный момент в мире фиксируются четыре мутации, которые классифицируются как вызывающие озабоченность – данные ВОЗ

Коронавирус продолжает распространяться по миру. Фото: REUTERS/Marko Djurica

Коронавирус продолжает распространяться по миру. Фото: REUTERS/Marko Djurica

Индийский штамм коронавируса официально зарегистрировали в 53 странах. По неофициальным данным, вариант COVID-19 B.1.617 еще в семи странах.

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Об этом говорится в еженедельном отчете Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Если данные подтвердятся, то число территорий, в которых обнаружены эти штаммы, достигнет 60.

Страны в которых в течение недели были зарегистрированы случаи заражения индийским вариантом коронавируса:

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Фото: коллаж "Сегодня"
  • Бразилия;
  • Алжир;
  • Кения;
  • Гана;
  • Курачао.

Вариант коронавируса B.1.617 был впервые обнаружен в Индии. Ученые полагают, что он заразнее остальных и более устойчив к антителам. ВОЗ не называет этот вариант индийским.

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Напомним, в Индии продолжается самая жуткая вспышка COVID-19. Сейчас на страну приходится половина всех новых случаев коронавирусной болезни. Ее связывают с двойной мутацией вируса, которую здесь обнаружили. У тех, кто вылечился от индийского варианта ковида, фиксируют редкую болезнь – "черный грибок". В стране настолько перегружены крематории, что тела сжигают прямо на улицах.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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