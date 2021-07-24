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Индию затапливают сильные ливни – погибли как минимум 125 человек (фото)

24 июля 2021 16:12

Виктория Барановская Виктория Барановская

В стране уже 90 тысяч человек спасли из районов, пострадавших от наводнения

Индию заливает уже несколько дней / Фото: коллаж "Сегодня"

Индию заливает уже несколько дней / Фото: коллаж "Сегодня"

В субботу, 24 июля, в индийском штате Махараштра прошел самый сильный дождь за последние сорок лет. В результате из-за непогоды погибли уже 125 человек.

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Об этом сообщает Reuters.

Индию заливает уже несколько дней. Часть страны практически плавает, а крупные реки находятся под угрозой выхода из берегов. Ливни серьезно повлияли на жизнь сотен тысяч людей.

Фото: REUTERS

Фото: REUTERS

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Лишь в Талие, примерно в 180 км к юго-востоку от Мумбаи, число погибших выросло до 42. Там спасатели обнаружили еще четыре тела после того, как оползни разрушили большинство домов в деревне.

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"Около 40 человек все еще находятся в ловушке. Возможность спасти их живыми мала, поскольку они были в грязи более 36 часов", – сказал неназваный чиновник.

В то же время, в стране уже 90 тысяч человек спасли из районов, пострадавших от наводнения.

Фото: REUTERS
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Фото: REUTERS

Ранее мы сообщали, что большая вода в Германии уничтожила железные дороги. Власти признали, что в результате недавно обрушившихся ливней страна впервые столкнулась со столь масштабными разрушениями. Их можна сравнить с последствиями Второй мировой войны. Ущерб от стихии основного железнодорожного оператора – концерна Deutsche Bahn – оценивается в 1,3 млрд евро.

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