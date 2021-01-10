Катастрофа Boeing в Индонезии: спасатели нашли останки тел и обломки самолета

В Яванском море вблизи Джакарты спасатели обнаружили останки тел и личные вещи, которые могли принадлежать пассажирам самолета авиакомпании Sriwajaya Air, связь с которым прервалась сразу после взлета в субботу в 14:30.

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Об этом сообщает издание Xinhuanet.

"Утром мы получили два мешка для трупов: в одном были личные вещи пассажиров, а в другом – останки тел", – цитирует полицейского издание.

Обнаружили также обломки и кабели, которые могли остаться от самолета.

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Участники поисковой операции также уловили сигнал с маячка, который может указывать на место катастрофы.

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Напомним, на борту самолета Boeing 737-500 компании Sriwijaya Air, который разбился в Яванском море на север от Джакарты, находилось 62 пассажира и членов экипажа. Все они были гражданами Индонезии.

Ранее мы подробно рассказали, что произошло в Индонезии.



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